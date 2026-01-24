才爆婚變洪榮宏 嫩妻小鄧麗公開分居內幕：媽媽做傻事

〔記者陽昕翰／台北報導〕有「小鄧麗君」封號的張瀞云和台語歌王洪榮宏結婚7年多，近來夫妻倆傳出婚變，更分居超過3個月。其實張瀞云是搬回高雄照顧生病的媽媽，今天張瀞云在社群透露媽媽曾經做傻事，在醫師以及復健師協助下，狀況才逐漸好轉。

張瀞云透露，媽媽之前一口氣吃了數十顆安眠藥，腦部甚至出現缺氧狀況，醫師指出未來很有可能有中風、失智或是其他神經後遺症，讓她當下大受打擊，腦袋空白只剩下一個念頭，「只要還有機會，我一定要為她多做一點。」

洪榮宏與老婆張瀞云爆出婚變。（翻攝臉書）

為了幫助媽媽重拾健康，張瀞云請復健師儘早介入，一次又一次地評估，並調整復健內容，她感謝復健師很有耐心，「叫阿嬤等級的媽媽為姐姐、大姐，並常常跟媽媽聊天給媽媽稱讚和鼓勵！慢慢地，我們開始看到改變」，看到媽媽身體狀況好轉，終於鬆了一口氣。

張瀞云表示：「那些看似微小的進步，對我們來說卻是巨大的安慰。看到媽媽恢復的狀況比預期好，我們心裡那塊一直緊繃的地方，終於鬆了一點。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

