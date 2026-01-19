胡瓜身體出狀況？「全身職業傷病」每天操練1小時

胡瓜與補教界傳奇名師賴世雄討教英文。（下面一位提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜轉戰YouTube開設頻道《下面一位》，幽默風趣的風格深受網友喜愛。在最新一集「新年新願望」中，胡瓜大方分享2026年的三大目標，不僅自揭早年赴美因語言不通「餓肚子離開餐廳」的辛酸遺憾，更挑戰化身「銀髮族3C模範生」，活潑俏皮的模樣讓現場長輩紛紛被圈粉。

主持外景節目多年的胡瓜，身體累積了不少職業傷病，為了能有長久的續航力，他在節目中透露自己極度自律，每天工作結束後都會堅持運動60至70分鐘。他坦言，維持體能不只是為了健康，更是為了能持續在鏡頭前帶給觀眾歡樂，展現出綜藝大哥敬業的一面。

一向對3C產品較為陌生的胡瓜，今年特別許願要學會使用智慧型手機。他化身「胡同學」與一群銀髮長輩共同研習自拍技巧。沒想到平時在鏡頭前的豐富經驗，讓他一拿起手機便「一點就通」，不僅角度抓得準，更在戶外練習全景拍攝時大方擔任模特兒，一連擺出五個俏皮姿勢，讓指導老師直呼：「姿勢超標準！」

最令粉絲驚訝的是，胡瓜在節目中首度揭露一段多年前的往事。他回憶剛出道時前往美國，當時肚子極餓站在麥當勞門口盯著菜單，卻因不懂英文、不敢開口，最後竟選擇餓肚子落寞離開。這件事成為他心中多年來的遺憾，因此今年下定決心要學好語言。

為了助瓜哥圓夢，節目組特別請來補教名師賴世雄親自傳授餐廳實用英語。學成後的胡瓜展現「社牛」本色，直接闖入美式餐廳挑戰英文點餐，甚至主動搭訕鄰桌外國旅客，對答如流的表現獲得全場掌聲。胡瓜興奮表示，能用英文交到朋友讓他成就感爆棚，終於成功克服了多年的語言恐懼。

