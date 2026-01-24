維多利亞「取代新娘」跳第一支舞釀心結 布魯克林婚禮DJ揭尷尬內幕

貝克漢（左起）、維多莉亞、布魯克林、佩茲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕英國名人大衛貝克漢的長子、布魯克林（Brooklyn Peltz Beckham）近日於社群平台發長文控訴，與父母關係決裂，引外界矚目。當時負責他婚禮音樂的英國知名DJ Fat Tony近日受訪，首度還原那場被外界視為母子決裂導火線的「婚禮之舞」。

據《CNN》報導，DJ 胖東尼（DJ Fat Tony）於23日接受英國電視節目《今晨》（This Morning）訪問中透露，事件發生在2022年4月布魯克林與佩茲（Nicola Peltz Beckham）的婚禮，當時歌手安東尼（Marc Anthony）上台助陣，並表示要請出「全場最美麗的女人」與新郎共舞，現場所有人都以為接下來將是新人的第一支舞。

DJ 胖東尼說，沒想到安東尼隨後卻點名新郎母親、維多莉亞（Victoria Beckham）上台。當下布魯克林原以為終於要和新婚妻子跳第一支舞，「結果卻不是她」，讓他當場情緒崩潰，佩茲當場落淚並離開會場。

DJ 胖東尼指出，這支舞並非社群平台轉傳的畫面，「沒有低俗的挑逗動作，沒有黑色貓咪PVC緊身衣，也沒有辣妹合唱團式的表演」，但問題在於時機點「非常不對」。當時布魯克林被卡在台上進退兩難，他們跳著這支舞，安東尼甚至還說出「把手放在你媽媽的腰上」，讓全場氣氛瞬間尷尬到極點。

DJ 胖東尼補充，他曾為貝克漢家族多場派對演出，形容他們是「感情緊密的家庭」，成員都熱愛跳舞。但也坦言：「若（布魯克林）認為場面不恰當且尷尬，那確實就是不恰當又尷尬。」

DJ 胖東尼坦言，婚禮隔天的早午餐是「整場最尷尬的環節」，因為眾人都在討論前晚發的情況，「當新人帶著心碎的心情離開婚禮，消息自然會傳開」。

