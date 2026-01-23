撞臉金宣虎出事了！《黑白大廚》冠軍親發聲：不要再講了

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《愛情怎麼翻譯？》當紅，男女主角話題滿天飛。在《黑白大廚》第一季奪冠的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙，最近被「意外的煩惱」追著跑，原來太多人私訊說他長得像金宣虎，逼得本人親自出面「嚴正澄清」。

權聖晙（左）強烈否認自己長得像金宣虎。（翻攝自IG，合成圖）

權聖晙昨在IG限動語氣急切發文，直接喊話網友：「真的拜託不要再說我像金宣虎先生了！」甚至連用好幾個驚嘆號補充：「我真的會被罵！這樣下去會出大事的！」看得出來忍無可忍。

權聖晙不只否認撞臉，還罕見認真解釋原因。他直言，如果大家一直說「因為拿坡里美味黑手黨像金宣虎，所以看戲會出戲」，那麼金宣虎本人聽了才是真的不舒服，也因此他懇求粉絲「不要再把我們放在一起比較」。

更讓他哭笑不得的是，網友的創意私訊完全停不下來，從「拿坡里金宣虎」到「吃了60碗麻辣燙的金宣虎」等各種版本齊發。對此，他只能自嘲：「我哪敢拿自己跟他比？真的一點都不像。」

權聖晙在IG否認自己像金宣虎。（翻攝自IG）

不過雖然極力撇清「撞臉說」，權聖晙仍不忘表態自己是金宣虎的忠實觀眾。他透露自己有在追《愛情怎麼翻譯？》還特地隔空致歉：「如果你（金宣虎）剛好看到這篇，真的很抱歉。」甚至補充說「之後也歡迎來我店裡坐坐。」

韓國網友對他的「嚴正聲明」感到十分逗趣，有人樂稱「貼出來的照片有一秒像金宣虎」、「突然有金宣虎的感覺」等，讓不少網友看完忍不住留言笑說「這是帥到困擾的煩惱吧？」

