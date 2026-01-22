自由電子報
娛樂 最新消息

奧斯卡入圍今晚登場！外媒預測這部片將打破紀錄

奧斯卡堪稱是獎季高潮，入圍名單備受矚目。（翻攝自影藝學院臉書）奧斯卡堪稱是獎季高潮，入圍名單備受矚目。（翻攝自影藝學院臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡入圍名單將於台灣時間今（22日）晚公布，但獎季風向已逐漸明朗。外媒《綜藝》的最終預測顯示，今年奧斯卡有望出現史上第二次「四部電影同時超過10項入圍」的局面，而最大贏家則被預測是萊恩庫格勒執導的《罪人》，有望一口氣拿下15項提名，若成真將創下奧斯卡入圍紀錄。

《罪人》被看好成為入圍大贏家。（華納兄弟提供）《罪人》被看好成為入圍大贏家。（華納兄弟提供）

《罪人》由麥可B喬丹分飾雙胞胎，融合吸血鬼神話、政治隱喻與類型電影語言，被視為兼具商業與作者性的作品。預測指出，該片幾乎確定入圍最佳影片、導演，攝影、美術、剪輯、音效、配樂、視覺效果、原創歌曲等獎項全面進攻，麥可B喬丹也被看好問鼎最佳男主角。

《一戰再戰》也是今年奧斯卡大熱門。（華納兄弟提供）《一戰再戰》也是今年奧斯卡大熱門。（華納兄弟提供）

緊追在後的是保羅湯瑪斯安德森執導的政治史詩《一戰再戰》，被預測將拿下13項提名。該片最大亮點，在於演員陣容幾乎「全員皆兵」包括影帝李奧納多狄卡皮歐、堤亞娜泰勒、班尼西歐戴托羅、西恩潘等人。

甫獲金球影后的潔西伯克利被看好再憑《哈姆奈特》入圍影后。（UIP提供）甫獲金球影后的潔西伯克利被看好再憑《哈姆奈特》入圍影后。（UIP提供）

趙婷執導的《哈姆奈特》則被視為本屆最具情感厚度的作品之一。該片取材自莎士比亞家庭悲劇，走內斂、細膩路線，卻在各大獎項全面被看好。預測中，趙婷除了有望再度入圍最佳導演，成為奧斯卡史上僅第二位多次入圍該獎的女性導演。主演潔西巴克利被視為最佳女主角領跑者之一，而保羅麥斯卡也被點名角逐最佳男配角，技術類獎項同樣具備存在感。

本屆最佳導演預測名單堪稱「風格大亂鬥」，除了庫格勒、安德森與趙婷外，還包括吉勒摩戴托羅的《科學怪人》，以及尤沃金提爾的《情感的價值》，題材橫跨怪物電影、政治史詩與心理寫實。

最佳影片10部名單同樣展現高度類型多樣性，從賽車鉅片《F1電影》、艾瑪史東主演的科幻喜劇《暴蜂尼亞》，到巴西諜報驚悚片《這不只是個間諜故事》，被視為近年來最「不像模板化奧斯卡」的一屆。

值得注意的是，今年可能出現奧斯卡史上第二次，同時有四部電影獲得10項以上提名。上一次發生是在2019年，《小丑》以11項領跑，《愛爾蘭人》、《1917》與《從前，有個好萊塢》各入圍10項。今年預測中則有《罪人》15項、《一戰再戰》13項，以及《哈姆奈特》、《科學怪人》各10項。

從吸血鬼、怪物、政治革命，到賽車、科幻與親密家庭敘事，今年奧斯卡被外媒形容為「類型最混血、競爭最激烈」的一屆。隨著正式入圍名單即將揭曉，誰能真正把預測化為獎座，也成為接下來最大看點。第98屆奧斯卡入圍名單將於台灣時間今晚9點30分陸續公布，頒獎典禮將於台灣時間3月16日登場。

點圖放大header
點圖放大body

