遭長子爆料惡整媳婦還奪婚禮第一支舞 維多莉亞放黑白照說話了
維多莉亞（前）在社群更新動態，向昔日夥伴艾瑪送上生日祝福。（翻攝自IG）
〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國足球名人大衛貝克漢，以及老婆維多莉亞，這兩天面臨人生大難關，慘遭長子布魯克林怒揭「罪狀」，而在事件引起熱議後，被消息人士透露心情崩潰的維多莉亞也終於在社群有了新動態，不過她沒有針對兒子的怒氣做出回應，而是放上黑白照片，向昔日「辣妹合唱團」夥伴艾瑪送上生日祝福，巧的是，貝克漢也在社群向昔日隊友送上生日祝福，兩人似乎都「假裝沒事」。
布魯克林怒揭母親維多莉亞在他和老婆妮可拉佩茲婚禮前夕，突然取消了為妮可拉製作婚紗的計劃，迫使得老婆緊急尋找新的婚紗，另外讓他更火的是，他期待在婚禮上與老婆浪漫共舞，沒想到，「我媽媽搶走了我幾週前就計劃好的，搭配浪漫情歌，和老婆的第一支舞。」據悉維多莉亞勾著兒子跳貼身舞，讓他極度不舒服，直言：「我這輩子從未感到如此不自在或羞辱。」
維多莉亞轉發小兒子演出完售資訊。（翻攝自IG）
暴風過後，維多莉亞今首次在社群更新動態，放上年輕時候她揹著「辣妹合唱團」夥伴艾瑪的黑白照片，並寫到：「艾瑪，生日快樂，我非常愛妳！」今天是艾瑪50歲生日的大日子，維多莉亞心情再怎麼不好，還是不能少了向艾瑪送上祝福，她的另一則動態則是轉發小兒子克魯茲的演出完售資訊，還寫下「Wow！」為兒子感到驚喜。