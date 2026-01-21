攀登台北101全球直播倒數！「網憂1亂象」賈永婕霸氣回應

賈永婕與美國極限攀岩家艾力克斯。（右圖左）合照。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德宣布，將在1月24日，透過Netflix進行全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》，賈永婕也為了宣傳活動，親自挑戰攀登台北101，如今直播在即，今（21）日她也在臉書呼籲兩件事，盼民眾能配合。

賈永婕提到本周六《赤手獨攀台北101：直播》將登場，這次活動動員了美國Netflix團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜、挑戰極高。

賈永婕提出兩點事項：第一，請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務；第二，請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。

賈永婕堅定回應網友。（翻攝自臉書）

她表示，希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，「也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。最好的視角，就是Netflix的官方直播！節目內容非常豐富，除了精彩畫面，還有主持人與世界級極限攀爬好手的即時講解，一定能看到許多難得一見、近距離卻更安全的精彩瞬間。謝謝大家的理解與配合，一起讓這場國際級活動順利、成功、精彩完成！」貼文曝光後也引起網友討論，就有人提出可能要準備打空拍機的機器，賈永婕則回應表示：「我相信台灣人的素質」。

