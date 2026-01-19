Netflix字幕又出包！金宣虎《愛情怎麼翻譯？》「屈委」錯字引戰

金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》說的是「委屈」，字幕卻寫成「屈委」。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕近來最火韓劇《愛情怎麼翻譯？》除了金宣虎、高允貞的甜虐愛情主線引爆討論，一句「字幕錯誤」讓觀眾比哭戲還激動，還有不少網友為此笑翻。

《愛情怎麼翻譯？》第十集中，金宣虎原本說的是「我會覺得很委屈」，結果字幕翻成「屈委」，讓人哭笑不得，有網友酸「這字幕根本是在創新用語吧？」更有人不客氣說：「看Netflix還被錯字虐，是要怎麼談戀愛。」

請繼續往下閱讀...

然而，這次的「屈委事件」並非個案。社群和影迷論壇近期狂整理Netflix各種翻譯bug，包括：自己變自「已」、《請回答1988》的「外貌協會」變成「外貿」協會，還有觀眾懷疑：「這劇是不是被迫加入經濟課本元素？」

此外，名字翻譯不一致也發生在《我的咖啡男友》上，明明第一集字幕寫「廣野」，下一集後就變成「廣也」，網友笑說：「這位廣野／廣也到底生在哪個宇宙？」

網友對這些字幕錯誤提出了幾種「可能的真相」，包括「砍成本後遺症」，有人認為「字幕團隊人手不足，校對不夠紮實」，也有人說：「可能是翻太多片，編輯累到睡著？」另外也有影迷懷疑，Netflix雇用廉價外包公司導致質量不穩：「沒成本就沒品質？」

字幕話題一度變得比劇情還火爆，怒批派認為「花錢追劇，字幕老是亂翻，真的很『屈委』」、「不是只有我覺得奇怪吧？自己→自已這種錯字太基本！」

開玩笑派則說，「屈委反而變經典台詞了，可以出周邊」、「大家太認真了，這些錯字才是隱藏笑點。」針對錯字、翻譯問題，目前Netflix尚未回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法