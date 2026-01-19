自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Netflix字幕又出包！金宣虎《愛情怎麼翻譯？》「屈委」錯字引戰

金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》說的是「委屈」，字幕卻寫成「屈委」。（翻攝自Netflix）金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》說的是「委屈」，字幕卻寫成「屈委」。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕近來最火韓劇《愛情怎麼翻譯？》除了金宣虎、高允貞的甜虐愛情主線引爆討論，一句「字幕錯誤」讓觀眾比哭戲還激動，還有不少網友為此笑翻。

《愛情怎麼翻譯？》第十集中，金宣虎原本說的是「我會覺得很委屈」，結果字幕翻成「屈委」，讓人哭笑不得，有網友酸「這字幕根本是在創新用語吧？」更有人不客氣說：「看Netflix還被錯字虐，是要怎麼談戀愛。」

然而，這次的「屈委事件」並非個案。社群和影迷論壇近期狂整理Netflix各種翻譯bug，包括：自己變自「已」、《請回答1988》的「外貌協會」變成「外貿」協會，還有觀眾懷疑：「這劇是不是被迫加入經濟課本元素？」

此外，名字翻譯不一致也發生在《我的咖啡男友》上，明明第一集字幕寫「廣野」，下一集後就變成「廣也」，網友笑說：「這位廣野／廣也到底生在哪個宇宙？」

網友對這些字幕錯誤提出了幾種「可能的真相」，包括「砍成本後遺症」，有人認為「字幕團隊人手不足，校對不夠紮實」，也有人說：「可能是翻太多片，編輯累到睡著？」另外也有影迷懷疑，Netflix雇用廉價外包公司導致質量不穩：「沒成本就沒品質？」

字幕話題一度變得比劇情還火爆，怒批派認為「花錢追劇，字幕老是亂翻，真的很『屈委』」、「不是只有我覺得奇怪吧？自己→自已這種錯字太基本！」

開玩笑派則說，「屈委反而變經典台詞了，可以出周邊」、「大家太認真了，這些錯字才是隱藏笑點。」針對錯字、翻譯問題，目前Netflix尚未回應。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中