梁小龍自爆與周星馳有心結 生前拒喊「星爺」

梁小龍曾在電影《功夫》飾演「火雲邪神」，昨傳出不幸於14日過世享壽77歲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕資深港星梁小龍曾在電影《功夫》飾演「火雲邪神」，昨傳出不幸於14日過世享壽77歲，「星爺」周星馳隨即在IG發文悼念：「永遠懷念梁小龍先生。」梁小龍生前受訪曾透露當初周星馳找他演《功夫》，他還不知道周星馳是哪根蔥，之後雙方見面，星爺問東問西，問他會不會甩劍、拿棍，是不是真的很會武打？梁小龍回：「我比李小龍厲害10倍啦！因為不打我都會死啊，講得很現實。」

隨著梁小龍過世，「火雲邪神」經典形象永留影迷心中，然而一段他與《功夫》導演周星馳之間的恩怨，也再度被提及。

港媒報導，梁小龍生前受訪曾多次表達對星爺不滿，直言2人合作壓力巨大，更表示：「我不會叫他星爺，那是在侮辱我自己。」針對外界普遍認為是星爺《功夫》讓他鹹魚翻生，梁小龍對此說法嗤之以鼻，他強調：「我很討厭人家說『捧』，我又不是新人！」認為電影是集體創作成果，每個崗位都不可或缺，絕不接受「被周星馳捧紅」說法。

早年已轉行從商的梁小龍，當年談及《功夫》實際酬勞更是心存芥蒂，透露接拍《功夫》片酬不是他想要，甚至不夠他一個月做生意收入，但木已成舟只能完成工作。言談間，梁小龍對自己真功夫充滿自信，「周星馳打得過我嗎？戲裡面我打不過他，你說誰捧誰？就算周星馳在，我也敢這樣說！」

