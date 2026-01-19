自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

凍齡女神蘇慧倫與周慧敏並列「玉女掌門人」 喝檸檬水讓自己更「水」

〔記者陳慧玲／台北報導〕55歲的蘇慧倫在粉絲心中是位「凍齡女神」，還曾與香港女星周慧敏並列台港「玉女掌門人」，但蘇慧倫曾透露：「以前一開始就有這些稱號、標籤，我很想抗拒『玉女』封號但也不成功，乾脆就滿足大家美好的玉女想像。」

蘇慧倫唱過許多經典暢銷曲，玉女形象鮮明。（翻攝自滾石官網）蘇慧倫唱過許多經典暢銷曲，玉女形象鮮明。（翻攝自滾石官網）

90年代出道時，蘇慧倫從首張專輯《追得過一切》開始，就以清新外型受到粉絲喜愛，也被封為「學生情人」。1991年她曾與成龍合唱《在我生命中的每一天》，也成為KTV經典男女對唱曲，另外她的《Lemon Tree》、《鴨子》、《傻瓜》全是熱門K歌。

蘇慧倫曾被稱為「玉女掌門人」。（資料照）蘇慧倫曾被稱為「玉女掌門人」。（資料照）

不少女粉絲都好奇蘇慧倫如何常保美麗外貌，她則分享運動是關鍵，另外她也擅長用碎片時間為自己進行保養，透露：「像是晚上幫兒子洗餐袋的時候，我會趁機敷一片面膜。」另外也會喝檸檬水，攝取足夠蛋白質，讓自己狀態更好。

蘇慧倫曾入圍金曲歌后，她在家中浴室、廁所都會哼唱，也透露上台前求順利的秘招：「我會先深呼吸，然後在心裡對著舞台說：『我愛你，希望你也愛我。』」讓每次演出都順遂。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中