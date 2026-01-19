凍齡女神蘇慧倫與周慧敏並列「玉女掌門人」 喝檸檬水讓自己更「水」

〔記者陳慧玲／台北報導〕55歲的蘇慧倫在粉絲心中是位「凍齡女神」，還曾與香港女星周慧敏並列台港「玉女掌門人」，但蘇慧倫曾透露：「以前一開始就有這些稱號、標籤，我很想抗拒『玉女』封號但也不成功，乾脆就滿足大家美好的玉女想像。」

蘇慧倫唱過許多經典暢銷曲，玉女形象鮮明。（翻攝自滾石官網）

90年代出道時，蘇慧倫從首張專輯《追得過一切》開始，就以清新外型受到粉絲喜愛，也被封為「學生情人」。1991年她曾與成龍合唱《在我生命中的每一天》，也成為KTV經典男女對唱曲，另外她的《Lemon Tree》、《鴨子》、《傻瓜》全是熱門K歌。

請繼續往下閱讀...

蘇慧倫曾被稱為「玉女掌門人」。（資料照）

不少女粉絲都好奇蘇慧倫如何常保美麗外貌，她則分享運動是關鍵，另外她也擅長用碎片時間為自己進行保養，透露：「像是晚上幫兒子洗餐袋的時候，我會趁機敷一片面膜。」另外也會喝檸檬水，攝取足夠蛋白質，讓自己狀態更好。

蘇慧倫曾入圍金曲歌后，她在家中浴室、廁所都會哼唱，也透露上台前求順利的秘招：「我會先深呼吸，然後在心裡對著舞台說：『我愛你，希望你也愛我。』」讓每次演出都順遂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法