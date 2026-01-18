自由電子報
娛樂 最新消息

人氣女團AKB48 Team TP改名了！前團員小迪兩字談感想

AKB48 Team TP確定將更改團名。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP確定將更改團名。（好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣女團AKB48 Team TP確定要改名了，今（18日）官方社群發布訊息，由於團名又將回歸到最初的起點，因此不少粉絲直呼：「活久見。」另外前成員之一，目前擔任中信兄弟啦啦隊的小迪也說出心中的感想

AKB48 Team TP今晚發出公告：「AKB48 Team TP 將按照下列內容進行更名：新團體名稱：TPE48。現有官方網站將定於2026年1月19日 00:10關閉進行內容調整。新團體名稱啟用日期：2026年1月21日，更新後的官方網站也預計將會於同日吉時啟用。」聲明中並提到：「今後也請各位繼續給予我們支持與鼓勵，謝謝大家。」而小迪看到以前待過的女團將改名，她也留言：「感動！」

小迪得知待過的女團將改名也覺得感動。（翻攝自IG）小迪得知待過的女團將改名也覺得感動。（翻攝自IG）

事實上AKB48 Team TP的前身即名為「TPE48」，是日本AKB48集團在海外成立的第三批姊妹團體之一，2017年中開始籌備時就是這個團名，如今確定再改回這個團名，有粉絲覺得雖然繞了一大圈，但仍樂見支持的女團2026年能以「TPE48」重新出發。

