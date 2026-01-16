《我的咖啡男友》威廉「私密照」疑流出...驚人尺度被盯上

威廉在《我的咖啡男友》外型、身材都屬一流，但感情態度猶疑不定。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男男戀綜《我的咖啡男友》13日上架前6集，當中感情線最撲朔迷離的正是人氣成員「威廉」與「以賽亞」之間的曖昧拉鋸，不料戲外率先引爆震撼彈，國外社群近日突然瘋傳疑似威廉的「不雅照」，瞬間把他推上話題焦點。

節目播出後，威廉憑藉冷靜理性、成熟穩重的氣質，被部分觀眾封為「最像結婚對象的男人」。然而他在節目中面對感情時的猶豫與自制，與以賽亞的互動充滿張力，讓網友忍不住站隊分析。

請繼續往下閱讀...

國外網友挖出威廉不雅照，對「尺寸」似乎頗有自信。（翻攝自X）

只是就在討論熱度升溫之際，海外網友卻在社群平台挖出疑似威廉過去流出的私密照片，雖然照片真實性與流出背景未獲本人回應，但清晰、不像AI合成的視覺畫面，引發網路討論炸鍋。

有人震驚：「這跟節目裡那個威廉是同一個人？」也有人直言：「不管是真是假，被挖私照本身就很不公平。」

日媒起底威廉今年34歲，有秘魯與日本血統、神戶大學研究所碩士學歷，不只取得一級建築師證照，還擁有國際級PMP專案管理師資格。

他曾任職於IBM，後轉往全球大型IT基礎設施公司Kyndryl，在業界被視為「能在30多歲就獨當一面的PM級人物」；理性、穩定、高學歷、高收入，讓威廉被視為「最不像會翻車的成員」。

一派認為，若照片屬實，與節目中塑造的形象產生落差，難免影響觀感；另一派則替他抱不平，直指「戀綜參加者也是普通人」，不該因過去私生活被無限放大，更何況外流本身就涉及隱私與傷害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法