娛樂 電視

唐從聖租屋遇靈骨塔 夜晚「拜祖先」聲響嚇瘋他...半個月房客全搬光

唐從聖第一次和黃金蟒蛇對戲，直呼是難得的體驗。（公視台語台提供）唐從聖第一次和黃金蟒蛇對戲，直呼是難得的體驗。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐從聖在公視台語台《人生只租不賣》飾演難搞房東「白馬李」，帶著寵物黃金蟒蛇「古錐的」霸氣登場，沒想到一秒敗在「嵐姐」林予晞手上，對她一見鍾情。唐從聖形容角色有點活在自我世界，有點錢又吝嗇，對林予晞有意思，但愛又不敢表達，生動的角色演繹在劇中有畫龍點睛的功效。

唐從聖（左）在《人生只租不賣》帶黃金蟒蛇寵物霸氣登場。（公視台語台提供）唐從聖（左）在《人生只租不賣》帶黃金蟒蛇寵物霸氣登場。（公視台語台提供）

唐從聖劇中坐擁8間房，戲外的他分享過去的「租屋鬼故事」，他回憶曾在公館租了一間鬼屋等級的房子，當時白天去看房，爬樓梯到半山腰，途經小廟不以為意，加上房間大租金便宜只要7500元，對面房客又誇附近很安靜就簽約了，沒想到入住後一切變了樣，「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，都會聽到拜祖先的聲音，很恐怖！雖然我有窗戶，但沒有窗戶會透光，明明7月天我在房間睡覺需要蓋被子，最慘的是後來遇颱風，整個房內都是水，要拖地掃水」，後來對面房客不到半個月就搬走，讓他直呼：「該不會跟房東串通好的吧！」他也嚇到退租。

《人生只租不賣》播出後討論度持續升溫，陳姸霏流利台語被網友讚簡直「老阿媽附身」，由張語噥獻唱的主題曲《寫予未來的情歌》也收獲好評，不少人留言「有夠好聽」，她首次挑戰台語歌，笑說原本對自己的台語信心滿滿，怎知進到錄音室才發現超級難。另外許多觀眾邊聽邊學台語，有網友就發現劇中「租屋」唸法跟自己過往習慣不同。林予晞受訪時表示，以前也習慣都說「租（tsoo）」，後來才知道有另一種講法是「稅厝（suè-tshù）」，讓她新增不少台語新知。

林予晞在《人生只租不賣》飾演的「嵐姐」魅力十足。（公視台語台提供）林予晞在《人生只租不賣》飾演的「嵐姐」魅力十足。（公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

