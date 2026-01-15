最強網紅「粉紅蛋糕詐欺案」落幕 全身而退帝國卻崩盤

義大利網紅Chiara曾打造出自己的商業帝國。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕義大利知名網紅、時尚與美妝意見領袖琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni，以下簡稱Chiara）涉及一樁200萬歐元（約新台幣7342萬元）的詐欺案被告，米蘭法院作出判決，裁定Chiara不構成刑事犯罪。雖然Chiara全身而退，但屬於她的婚姻和事業帝國已經全部崩盤。

還原案件，Chiara與義大利知名甜點製造商巴洛可（Balocco）合作，於2022、2023年推出節慶期間限量版「粉紅耶誕」潘多羅蛋糕，之後又推出高價的「Dolci Preziosi」復活節巧克力蛋，行銷過程當中暗示相關銷售收入將捐給一所兒童醫院，用於兒童癌症研究，許多想為慈善盡一份心力的人都購買了，銷量不斷攀高。

Chiara是義大利知名網紅、時尚與美妝意見領袖。（翻攝自X）

後有媒體踢爆，巴洛可與Chiara旗下公司簽署贊助合約前，就已經先捐給兒童醫院5萬歐元（約新台幣183.5萬元），同時，Chiara本人因代言合作獲得100萬歐元（約新台幣3670萬元）報酬。隨後更爆出蛋糕銷售所得直接進入Chiara荷包，根本沒有捐給醫院，等於她收了代言費用，蛋糕銷售所得利益，她也全部都賺進自己的財庫。

對此，巴洛可公司、醫院、Chiara前夫（饒舌歌手「Fedz」費德茲）都沒有被起訴，但Chiara和費德茲多年來共同打造出數百萬歐元的商業帝國，因此風波迅速瓦解。

Chiara認為自己的作法都是出於慈善，但承認溝通過程可能出現錯誤。（翻攝自X）

Chiara在2025年11月的聽證會上表示：「我們所做出的一切都是出於善意，沒有任何人從中獲利」，認為只是溝通上出現錯誤，檢方當時對這位38歲的網紅求處有期徒刑20個月。

Chiara與前夫費德茲原有擁有實境節目、熱門 Podcast、時尚品牌，甚至快閃店，塑造支持LGBTQ議題形象。沒想到卻因為梅洛尼執政時，表示「真正的榜樣，不是靠推銷昂貴、號稱做慈善的耶誕蛋糕賺大錢的網紅」，將事件拉高成為「國家級事件」。

米蘭法官於當地時間週三裁定，認為Chiara涉及的「加重詐欺」指控不成立。（翻攝自X）

Chiara與她的公司已向醫院支付340萬歐元（約新台幣1億2480萬元）、退還巴洛可代言費、全額退款給購買蛋糕及巧克力蛋的消費者，義大利檢察總掌仍對Chiara提出刑事指控。

目前Chiara婚姻破裂，前夫費德茲也改變政治立場，根據CNN報導，米蘭法官於當地時間週三裁定，認為Chiara涉及的「加重詐欺」指控不成立。

