娛樂 最新消息

姚采穎現身文大教書法，校方：分享跨界轉型歷程

〔記者楊綿傑／台北報導〕名模姚采穎現身文化大學教授書法課，引發熱議，校方今天說明，姚采穎是應社會企業管理研究所「品牌經營專題」課程之邀，分享她從伸展台跨足書畫藝術的跨界轉型歷程，並透過現場揮毫體驗，引導學生思考如何將個人特色轉化為兼具社會意義與影響力的品牌行動。［１］］

課程指導老師童柏壽表示，姚采穎過去活躍於時尚界，近年專注投入書畫創作與藝術教學，每逢農曆年前皆親筆書寫春聯，除傳遞祝福外，也結合公益行動回饋社會，展現藝術創作與社會責任並行的品牌精神。其跨界經驗與實踐歷程，正與文大社企所強調「兼顧品牌經營能力與社會影響力」的教學目標高度契合。

在教學現場中，課程一開始不少同學坦言對書法感到陌生與緊張，認為在數位時代中提筆書寫已逐漸遠離日常生活。然而在姚采穎引導下，學生逐漸放下對形式與好壞的限制，勇於揮筆表達自我。

姚采穎也分享，每一筆每一字都承載書寫者的生命經驗，書寫沒有對錯，唯有真實；並指出當代書法已跳脫傳統框架，結合文創與設計思維，展現多元風貌。今年適逢馬年，她也鼓勵學生從「馬」字入手，體會書寫的節奏與意象之美。

修課學生玉珍分享，在品牌行銷專題課程中不僅學習個人品牌塑造與社會行銷等專業知識，此次更透過書法實作，親身感受藝術帶來的深層影響。姚老師從容優雅的氣質，本身就是極具說服力的品牌示範；課堂互動過程中，同學們不僅書寫變得更為細膩，連說話節奏也不自覺放慢，深刻體會藝術對心境與行為的轉化力量。

校方說明，該學程以培育具備前瞻視野的社會企業專業領導人才為目標，整合公共行政、管理學、政治學、社會學與文化藝術等五大理論基礎，強調學術理論與實務操作並進，引導學生在跨域思維中培養解決問題與創新行動的能力。課程亦開設涵蓋 SDGs、CSR、募款策略及 SROI（社會投資報酬率）等前瞻性內容，為校內唯一系統性建構社會企業與企業責任相關課程的學程。

