自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

文化大學「絕美書法老師」 竟曾是林志玲接班人姚采穎

姚采穎近日到文化大學書法課授課（圖片擷取自姚采穎 Yvonne Yao 臉書）姚采穎近日到文化大學書法課授課（圖片擷取自姚采穎 Yvonne Yao 臉書）

〔記者王靖惟／台北報導〕藝人姚采穎是模特兒出身，身材高挑、外型亮麗，轉戰戲劇圈成績亮眼，曾有「林志玲接班人」之稱，但多年前因「哈菸名模」事件演藝事業受創。但近日到文化大學在職班授課，美貌驚艷眾人，再度受到關注。

姚采穎近日到文化大學書法課授課（圖片擷取自姚采穎 Yvonne Yao 臉書）姚采穎近日到文化大學書法課授課（圖片擷取自姚采穎 Yvonne Yao 臉書）

姚采穎在好友的邀約下，到文化大學在職專班教授書法，並在自己的社群上提到，正在文大在職班課堂教學。文案中寫道「提筆的瞬間，世界彷彿安靜下來。文大在職班課堂。看見大家透過運筆的過程，開始與自己內心對話；書法不只是傳統的延續，更是忙碌生活中，為自己保有的一份專注而優雅的留白。」

姚采穎寫得一手好字，社群上可看見其書法作品。（圖片擷取自姚采穎 Yvonne Yao 臉書）姚采穎寫得一手好字，社群上可看見其書法作品。（圖片擷取自姚采穎 Yvonne Yao 臉書）

名模姚采穎身段優雅外型亮麗，曾在戲劇圈快速竄紅，卻因為在路上抽菸被拍到，隔天報紙就出現「姚采穎老菸槍」的新聞，從此被冠上「哈菸名模」稱號，後續甚至在2008年發生「疑似吸毒事件」，雖然曾花錢檢驗自清，卻不受廠商青睞，演藝事業重創而漸淡出演藝圈，如今以絕美書法老師身分回歸校園。不僅寫得一手好字，教學也極有熱誠，再度成為話題人物

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中