娛樂 電視

去年未婚當媽…女兒招桃花 鬼鬼「想被追求」心酸吐心聲

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星「鬼鬼」吳映潔今（15）日以法國時尚軍靴品牌PALLADIUM「探索 JOY 星」全新身分亮麗出席活動。去年1月無預警宣布未婚當媽的她，月初剛曬出與女兒「妹子」的超萌合照，吐露身分轉換心聲，今日露面受訪時更是母愛滿溢，大方分享育兒趣事與近況。

鬼鬼當媽後拚事業不手軟，笑稱合作價位可浮動。（記者陳奕全攝）鬼鬼當媽後拚事業不手軟，笑稱合作價位可浮動。（記者陳奕全攝）

聊到女兒「妹子」剛抓周，鬼鬼笑說女兒第一個抓了錢，隨即自爆早早就準備了1000元新鈔給女兒把玩，玩到錢都變皺了，讓她心虛大笑：「新鈔我帶去了，所以是作弊來的！」此外，妹子還抓了籃球和包子，似乎鍾愛圓滾滾的東西，也象徵一生圓滿不愁吃穿。鬼鬼笑說女兒現在「可愛居多」，但調皮起來也讓她頭很痛，爆料換尿布時妹子竟會突然尿在沙發上，還露出一副「賊樣」得意地看著她。

鬼鬼透露女兒會招桃花，笑說妹子最愛喊「爸爸」。（記者陳奕全攝）鬼鬼透露女兒會招桃花，笑說妹子最愛喊「爸爸」。（記者陳奕全攝）

有趣的是，單身許久的鬼鬼竟靠女兒意外「招桃花」。她透露妹子現在會叫爸媽，最愛喊的竟是「爸爸」，讓她無奈自嘲：「我想說爸爸在哪？她在幫我招桃花，帥的叫爸爸，我就順理成章。」鬼鬼坦言身邊幾乎都是同志好友，日前拍廣告雖認識了男模朋友，但面對小自己10歲的嫩弟，她還是退縮表示：「25歲我怎麼好意思，我沒有交往過小10歲的。」更忍不住吐露：「我已經主動這麼久，能不能換我被追一下？我以前都被迷惑，被說哪來那麼多一見鐘情。」

鬼鬼母愛滿溢分享女兒妹子抓周趣事。（記者陳奕全攝）鬼鬼母愛滿溢分享女兒妹子抓周趣事。（記者陳奕全攝）

雖然渴望被追，但鬼鬼表示目前完全沒有二胎規劃，因為「心只想給她（妹子），不想愛分兩份，不希望天秤失衡」。她希望將愛專屬給女兒一人，「不是捆綁住，是完整的愛」。現在的她努力工作，身上多了份責任感，並透露女兒也跟她一樣愛漂亮，出門還要對著鏡子確認「OOTD」。最後她更不忘向廠商喊話，除了熱愛漂亮衣物飾品，目前最想接下的就是牙膏代言，並大方表示合作細節「可上下浮動調整」，展現當媽後拚事業的決心。

