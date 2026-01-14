才登大巨蛋奪獎！韓團ADP財閥千金Annie「宣告暫別舞台」原因曝光

ALLDAY PROJECT的Annie（右二）證實本月起暫緩團體活動。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國人氣新人團體「ADP」ALLDAY PROJECT甫在台北大巨蛋風光抱回新人獎，團體成員卻突然傳出將暫別舞台的消息。頂著「財閥千金」身分出道的Annie證實本月起暫緩團體活動，返回美國完成學業，她也親自向粉絲喊話，希望大家「等我3個半月」，令粉絲們的相當震驚。

ALLDAY PROJECT所屬公司THEBLACKLABEL今（14日）表示，Annie將返回美國紐約的哥倫比亞大學復學，攻讀藝術史與視覺藝術相關課程，預計在美國待到5月完成春季學期課業。公司也強調，若在校期間遇到已排定的行程，包括粉絲簽名會等活動，仍不排除視情況配合出席。

Annie隨後透過團體專屬粉絲平台向粉絲「DAY ONE」親自說明，透露早在去年初就已被告知休學無法再延長，並已事先和公司與成員溝通，「我真的只剩下一個學期，只要再讀一個學期就能畢業，到5月初，大概是3個半月左右，可以等我嗎？」

Annie也安撫粉絲，表示期間會在美國持續進行音樂創作，並因行程關係幾乎每個月仍會回韓國1、2次，同時也為沒能先當面告知而致歉，希望等順利畢業時，能讓粉絲替她感到驕傲。

