貝克漢媳婦也翻臉！不只封鎖公婆還刪光合照「只挺自己人」

貝克漢（右）與維多莉亞（左二）夫妻與長子布魯克林（左）及媳婦妮可拉佩茲（右二）的家庭關係破裂。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）家族風暴再度升級！26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）繼早前透過律師對父母寄出「停止聯絡通知律師函」，如今戰火延燒到媳婦身上。31歲妮可拉佩茲（Nicola Peltz）不僅翻臉封鎖公婆，還刪光所有貝克漢家的相關合照，轉而高調曬出娘家全家福，並以「我的團隊」（my crew）發文致意，等同公開放話表態「只挺自己人」，瞬間引爆輿論熱議。

妮可拉佩茲近日迎來31歲生日，她於IG接連分享多張與娘家家人慶生合照，包括百億富翁父親尼爾森佩茲（Nelson Peltz）、母親克勞蒂亞佩茲（Claudia Peltz），以及丈夫布魯克林與毛小孩的溫馨畫面，她不僅感性寫下「這些是我在家裡最喜歡的一些回憶！」更在限動釋出與父母在豪宅泳池邊相互依偎散步的畫面，同時標註「我的團隊」刻意劃清界線，也被外界解讀為放話「只挺自己人」，表態站隊意味濃厚。

請繼續往下閱讀...

相較於對娘家的高調示愛，妮可拉佩茲不只封鎖公公貝克漢與婆婆維多莉亞（Victoria Beckham），甚至被發現已刪除過去與公婆相關的所有照片及貼文。英媒《每日郵報》指出，妮可拉佩茲過去曾為婆婆維多莉亞的50歲生日發文祝賀，當時更寫下「我愛妳，很享受和妳一起跳舞」等內容，如今相關貼文已灰飛煙滅全數消失，態度轉變之快引爆輿論。

事實上，貝克漢家庭關係出現裂痕早有跡可循，布魯克林最初於去年夏天就透過律師向父母寄出「停止聯絡通知律師函」，要求往後與自己聯繫一律只能經由律師，並不得在社群平台上標註他。不過，布魯克林卻已於上月封鎖父母、弟弟及妹妹，據了解是因母親維多莉亞為他分享的一段烤雞影片按讚，因此被他視為違反律師函內容。

回溯至2022年婚禮，妮可拉佩茲曾公開透露，婆婆維多莉亞原答應為她設計婚紗卻臨時喊卡，婚禮當天又因歌手好友馬克安東尼的一句「貝嫂是全場最美」，令她深感當眾遭羞辱，家庭關係自此急轉直下。如今，布魯克林已13個月未與父母聯繫，更缺席父親50歲生日與獲封爵士的重要時刻，貝克漢家庭的裂痕也正式攤在陽光底下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法