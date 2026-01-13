自由電子報
娛樂 最新消息

貝克漢媳婦也翻臉！不只封鎖公婆還刪光合照「只挺自己人」

貝克漢（右）與維多莉亞（左二）夫妻與長子布魯克林（左）及媳婦妮可拉佩茲（右二）的家庭關係破裂。（翻攝自IG）貝克漢（右）與維多莉亞（左二）夫妻與長子布魯克林（左）及媳婦妮可拉佩茲（右二）的家庭關係破裂。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）家族風暴再度升級！26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）繼早前透過律師對父母寄出「停止聯絡通知律師函」，如今戰火延燒到媳婦身上。31歲妮可拉佩茲（Nicola Peltz）不僅翻臉封鎖公婆，還刪光所有貝克漢家的相關合照，轉而高調曬出娘家全家福，並以「我的團隊」（my crew）發文致意，等同公開放話表態「只挺自己人」，瞬間引爆輿論熱議。

妮可拉佩茲近日迎來31歲生日，她於IG接連分享多張與娘家家人慶生合照，包括百億富翁父親尼爾森佩茲（Nelson Peltz）、母親克勞蒂亞佩茲（Claudia Peltz），以及丈夫布魯克林與毛小孩的溫馨畫面，她不僅感性寫下「這些是我在家裡最喜歡的一些回憶！」更在限動釋出與父母在豪宅泳池邊相互依偎散步的畫面，同時標註「我的團隊」刻意劃清界線，也被外界解讀為放話「只挺自己人」，表態站隊意味濃厚。

相較於對娘家的高調示愛，妮可拉佩茲不只封鎖公公貝克漢與婆婆維多莉亞（Victoria Beckham），甚至被發現已刪除過去與公婆相關的所有照片及貼文。英媒《每日郵報》指出，妮可拉佩茲過去曾為婆婆維多莉亞的50歲生日發文祝賀，當時更寫下「我愛妳，很享受和妳一起跳舞」等內容，如今相關貼文已灰飛煙滅全數消失，態度轉變之快引爆輿論。

事實上，貝克漢家庭關係出現裂痕早有跡可循，布魯克林最初於去年夏天就透過律師向父母寄出「停止聯絡通知律師函」，要求往後與自己聯繫一律只能經由律師，並不得在社群平台上標註他。不過，布魯克林卻已於上月封鎖父母、弟弟及妹妹，據了解是因母親維多莉亞為他分享的一段烤雞影片按讚，因此被他視為違反律師函內容。

回溯至2022年婚禮，妮可拉佩茲曾公開透露婆婆維多莉亞原答應為她設計婚紗卻臨時喊卡，婚禮當天又因歌手好友馬克安東尼的一句「貝嫂是全場最美」令她深感當眾遭羞辱，家庭關係自此急轉直下。如今，布魯克林已13個月未與父母聯繫，更缺席父親50歲生日與獲封爵士的重要時刻，貝克漢家庭的裂痕也正式攤在陽光底下。

