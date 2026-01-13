本週哪件事最易「衝動過頭」？塔羅牌達人揪出隱藏地雷

〔娛樂頻道／綜合報導〕愈到蛇年尾聲，年終壓力也愈來愈大，有些事和情緒就是忍不住想讓人一次出清、解決後患？！占星與塔羅牌人艾菲爾提醒，本週星象揭示「水星與木星呈對分相」，會讓人在思緒上或與語言上變得比平常還敏捷，往往腦袋還沒反應，嘴巴或手已經先行一步了，事後才後悔第一時間沒忍住！

艾菲爾分析，這種衝動不只是被外在因素刺激，也有可能來自心裡情緒的爆發，或在關鍵時刻的潛意識臨場反應。以下測驗可以幫助你瞭解自己最容易在哪個面向「衝動過頭」？

Q．第一眼看到哪個符號最吸引你？

A、閃電

B、箭矢

C、火焰

D、波浪

農曆年終收尾壓力大？揪出情緒「隱藏地雷」很重要。（艾菲爾提供）

A、閃電【言語衝動型】

➤閃電象徵速度與突發，你最容易衝動的地方，是在口舌之間。

你的直覺反應快過理智，很容易在對話中搶先表達，甚至不自覺地說出尖銳或冒犯的話。你渴望立即表達自己的想法，也不喜歡拖泥帶水，因此當情緒稍微升溫時，嘴巴就像閃電般先出手。這種衝動有時帶來效率與坦率，但也容易傷到人，或讓自己陷入後悔。

➤解套：說出口之前，先在心裡默數3秒，深呼吸、整理思緒，以免傷害了你最重視或最愛的人。

B、箭矢【行動衝動型】

➤箭矢代表目標與行動，你的衝動更多表現在「做事」上。

本週容易在工作、投資、或決策上一股腦往前衝。你不喜歡拖延，也害怕錯失，所以一看到機會或萌生想法時，就像箭射出弦一樣立刻行動，根本不管先前的計畫或評估後果。這種衝動讓你效率驚人，也容易把握瞬間機會，但同時可能因準備不足而犯錯、白花冤枉力，甚至影響周遭的人。

➤解套：行動前檢查兩件事，目標是否清楚？資源是否充足？失去準心的行動，可能會讓結果「事與願違」。

C、火焰【情緒衝動型】

➤火焰象徵激情與情緒，你最容易衝動的地方，是對情感的反應。

不論是生氣、嫉妒、熱情還是興奮，當情緒升高時，你容易毫不保留地表現出來，有時甚至連自己都來不及消化。這種衝動能帶來感染力與爆發力，讓你身邊的人感受到你的真誠，但也可能傷及親近的人，或讓你自己後悔不已。

➤解套：感受到強烈情緒時，先給自己3個深呼吸，或暫時離開現場，再表達心聲。你的激情本身是力量，但只有配合自我掌控，它才能真正帶來正向影響，而不是燃燒後留下灰燼。

D、波浪【情境衝動型】

➤波浪象徵流動與環境的影響，你最容易衝動的地方，是在情境被觸發時。

你的行為受周遭氣氛、別人情緒或突發事件牽動，當環境「推」你一把時，你很容易隨波逐流，甚至做出平常不會做的決定。

這種衝動像海浪拍岸，有時帶來驚喜或冒險，但也可能讓你失去原本計畫的方向或資源。

➤解套：保持內心的「錨點」，問自己一個簡單問題，這是我的決定嗎？還是我被環境帶走了？當你學會在浪潮中找到平衡，就能在本週化衝動為創造力，既享受刺激，也掌握主導權。

