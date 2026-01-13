自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

本週哪件事最易「衝動過頭」？塔羅牌達人揪出隱藏地雷

〔娛樂頻道／綜合報導〕愈到蛇年尾聲，年終壓力也愈來愈大，有些事和情緒就是忍不住想讓人一次出清、解決後患？！占星與塔羅牌人艾菲爾提醒，本週星象揭示「水星與木星呈對分相」，會讓人在思緒上或與語言上變得比平常還敏捷，往往腦袋還沒反應，嘴巴或手已經先行一步了，事後才後悔第一時間沒忍住！

艾菲爾分析，這種衝動不只是被外在因素刺激，也有可能來自心裡情緒的爆發，或在關鍵時刻的潛意識臨場反應。以下測驗可以幫助你瞭解自己最容易在哪個面向「衝動過頭」？

Q．第一眼看到哪個符號最吸引你？

A、閃電

B、箭矢

C、火焰

D、波浪

 

農曆年終收尾壓力大？揪出情緒「隱藏地雷」很重要。（艾菲爾提供）農曆年終收尾壓力大？揪出情緒「隱藏地雷」很重要。（艾菲爾提供）

 

A、閃電【言語衝動型】

➤閃電象徵速度與突發，你最容易衝動的地方，是在口舌之間。

你的直覺反應快過理智，很容易在對話中搶先表達，甚至不自覺地說出尖銳或冒犯的話。你渴望立即表達自己的想法，也不喜歡拖泥帶水，因此當情緒稍微升溫時，嘴巴就像閃電般先出手。這種衝動有時帶來效率與坦率，但也容易傷到人，或讓自己陷入後悔。

➤解套：說出口之前，先在心裡默數3秒，深呼吸、整理思緒，以免傷害了你最重視或最愛的人。

 

B、箭矢【行動衝動型】

➤箭矢代表目標與行動，你的衝動更多表現在「做事」上。

本週容易在工作、投資、或決策上一股腦往前衝。你不喜歡拖延，也害怕錯失，所以一看到機會或萌生想法時，就像箭射出弦一樣立刻行動，根本不管先前的計畫或評估後果。這種衝動讓你效率驚人，也容易把握瞬間機會，但同時可能因準備不足而犯錯、白花冤枉力，甚至影響周遭的人。

➤解套：行動前檢查兩件事，目標是否清楚？資源是否充足？失去準心的行動，可能會讓結果「事與願違」。

 

C、火焰【情緒衝動型】

➤火焰象徵激情與情緒，你最容易衝動的地方，是對情感的反應。

不論是生氣、嫉妒、熱情還是興奮，當情緒升高時，你容易毫不保留地表現出來，有時甚至連自己都來不及消化。這種衝動能帶來感染力與爆發力，讓你身邊的人感受到你的真誠，但也可能傷及親近的人，或讓你自己後悔不已。

➤解套：感受到強烈情緒時，先給自己3個深呼吸，或暫時離開現場，再表達心聲。你的激情本身是力量，但只有配合自我掌控，它才能真正帶來正向影響，而不是燃燒後留下灰燼。

 

D、波浪【情境衝動型】

➤波浪象徵流動與環境的影響，你最容易衝動的地方，是在情境被觸發時。

你的行為受周遭氣氛、別人情緒或突發事件牽動，當環境「推」你一把時，你很容易隨波逐流，甚至做出平常不會做的決定。

這種衝動像海浪拍岸，有時帶來驚喜或冒險，但也可能讓你失去原本計畫的方向或資源。

➤解套：保持內心的「錨點」，問自己一個簡單問題，這是我的決定嗎？還是我被環境帶走了？當你學會在浪潮中找到平衡，就能在本週化衝動為創造力，既享受刺激，也掌握主導權。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中