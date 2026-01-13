日本緊黏富商老公 吳申梅瘋狂「嗑舌三連發」秘辛曝光

吳申梅與老公一起出遊甜蜜放閃。（喜上梅梢娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅新歌《外家》的MV在YouTube衝破200萬點擊，她近日陪同富商老公Eric前往東京洽公，順勢小小慶功。

行程之餘，吳申梅把握空檔前往銀座治裝血拚，為接下來的新單曲添購行頭，腦中依舊滿是工作。

請繼續往下閱讀...

吳申梅東京慶功不忘血拚。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅透露，這次入住台場附近的飯店，閒暇時特地走訪台場一帶，還在摩天輪下方發現名為ZEPP TOKYO的live house，讓她相當興奮。

許久未舉辦演唱會的她，也悄悄許下新年心願，希望能早日再度站上舞台，與歌迷近距離相見歡。

趁著老公開會的空檔，吳申梅也沒錯過大啖美食的機會，她笑說此行直接解鎖「牛舌三連發」，短短三天就吃了三次牛舌，直呼吃得相當滿足。

吳申梅舉辦抽獎活動寵粉。（喜上梅梢娛樂提供）

此外，為慶祝《外家》MV創下亮眼成績，吳申梅也特別舉辦抽獎活動，一口氣送出18隻「哭娃」公仔給幸運粉絲。

她透露這些公仔全都是在網路上搶購而來，「我自己一隻都沒有留，但只要粉絲喜歡就值得。」超級寵粉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法