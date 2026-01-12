自由電子報
娛樂 電影

77歲張國柱退休！張震現身曝爸爸近況

張震透露爸爸張國柱已經退休，生活依舊相當自律。（記者潘少棠攝）張震透露爸爸張國柱已經退休，生活依舊相當自律。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕張震憑藉著電影《幸福之路》二度奪下金馬影帝，今天（12日）他在松仁威秀接受訪問，他在片中飾演一名父親，戲外提到現年77歲的爸爸張國柱，張震說爸爸現在退休了，比起演得怎麼樣，更專注兒子們在演戲的當下的感受。

張震拍攝《幸福之路》時，在零下好幾度的紐約拍攝，大冬天得在外頭站個8、9小時，雖然有穿厚外套，但還是難敵寒風徹骨，張震也抱怨自己戒菸很久了，卻還是得一直不停拍攝抽菸的戲。不過更苦的是，由於他的角色是外送員，一天得換好幾個地方拍攝，移動上很有壓力，而教會是他們拍攝的據點，他笑說當地很流行吃刈包，不過他沒有「亞洲胃」，自己兩個月叫了12次披薩。

張震14歲就主演電影《牯嶺街少年殺人事件》一炮而紅，還憑藉該片與爸爸張國柱一起入圍金馬影帝。張震認為爸爸是比他厲害很多的演員，走的戲路與他不同，父親更陽剛更有個性，他回想起小時候都看到爸爸在家裡背台詞，拿一個本子走來走去，如今也堅持運動，每天超慢跑1小時，長達了30、40年，依舊相當自律。

張震（右）稱父親張國柱很有男子氣概。（資料照，香港星島日報提供）張震（右）稱父親張國柱很有男子氣概。（資料照，香港星島日報提供）

張震也分享，爸爸教他最有用的事，是克服緊張的妙招，在拍攝《牯嶺街》時，張國柱就告訴他可以透過「摩擦手指」來緩解，而他之後也會把手放進口袋裡面轉一轉來安定情緒。爸爸一直以來對他的態度很開放，也會看他的作品，「他會說不錯，他已經超脫了演戲怎麼樣，更關心我自己怎麼樣，演員演的時候很辛苦，但當你演得很爽很過癮，就超過一切了。」

張國柱已經77歲了，已經6年沒有演戲，被問到張國柱是否還有機會重出江湖？張震表示：「他退休了，（我得金馬影帝）他有表示恭喜跟關心，後來也有通電話，不過沒有特別去跟他講（接金馬主席）。」

爸爸、哥哥以及他都是演員，被問到女兒是否有機會加入演藝圈，張震立刻拒絕，表示當演員很辛苦，如果生兒子或許會想讓他試試看。不過張震都會帶著女兒去片場、舞台劇，「有一天我帶她去現場，她說現在要開始拍了，我說妳怎麼知道？她說收音的Boom桿降下來了，（她是不是有天份？）應該有吧！」

張震自嘲開餐廳一定會失敗，不過如果要開店想賣健康飲食。（記者潘少棠攝）張震自嘲開餐廳一定會失敗，不過如果要開店想賣健康飲食。（記者潘少棠攝）

張震在片中飾演的盧家成開餐廳失敗，他笑說要是自己也開餐廳「肯定失敗」，不過確實有退休後去開餐廳的想法，希望能販售健康飲食。不過他坦言年輕時確實想經營副業，不不過自己不是做生意的料，「做不好這件事，怎麼能去做另一件事情，我沒有能耐也沒有分身、貴人去幫助我，後來發現乖乖做一件喜歡的事情也不錯。」

