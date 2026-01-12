自由電子報
娛樂 最新消息

25歲首拍電影就衝金馬＋奧斯卡 《左撇子女孩》馬士媛：人生快轉得太猛

馬士媛去年以《左撇子女孩》獲金馬60最佳新演員。（《Bella儂儂》雜誌提供）馬士媛去年以《左撇子女孩》獲金馬60最佳新演員。（《Bella儂儂》雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕25歲的馬士媛首次演出電影《左撇子女孩》，一舉奪下金馬60最佳新演員，該片更入圍奧斯卡最佳國際影片15強短名單，她近來擔任《Bella儂儂》一月號封面人物，談到這一連串來得太快的成就，她坦言：「很夢幻，也很沒有實感，需要慢慢消化。」

馬士媛去年以《左撇子女孩》獲金馬60最佳新演員。（《Bella儂儂》雜誌提供）馬士媛去年以《左撇子女孩》獲金馬60最佳新演員。（《Bella儂儂》雜誌提供）

在演出《左撇子女孩》之前，馬士媛一邊擔任模特兒、拍攝MV，偶爾也有戲劇客串，卻也曾走過一段生活拮据、反覆懷疑自我的時期。與如今拿下大獎肯定、站上鎂光燈中央的狀態相比，那段日子顯得格外不真實。從獲獎的榮耀到隨之而來的媒體關注，她形容這段時間「懷疑人生到炸」，卻也在混亂之中，更加確定了自己想走的方向。

馬士媛在混亂之中，更加確定自己想走的方向。。（《Bella儂儂》雜誌提供）馬士媛在混亂之中，更加確定自己想走的方向。。（《Bella儂儂》雜誌提供）

第一次拍電影就離奧斯卡如此接近，馬士媛坦言這感覺就像「夢想成真」。這份期待不只是為了自己，更是為了整個團隊，尤其是台灣女性導演能站上奧斯卡國際舞台，對她而言意義非凡，她說：「如果真的有機會去美國宣傳，應該會是一次大開眼界的經驗。」她很清楚，這段旅程勢必伴隨壓力與自我懷疑，但也不斷提醒自己：「不管怎麼樣，先撐住，這個機會一定要好好珍惜。」

馬士媛第一次拍電影就離奧斯卡如此接近，坦言這感覺就像「夢想成真」。（《Bella儂儂》雜誌提供）馬士媛第一次拍電影就離奧斯卡如此接近，坦言這感覺就像「夢想成真」。（《Bella儂儂》雜誌提供）

面對獎座、突如其來的關注與讚譽，馬士媛展現出難得的清醒與謙虛，她始終提醒自己：「一切都才正要開始，還有很多東西要去探索。」經歷過出道前的艱難時期，她深知每個階段都是養分，「任何苦難都是一種壓力測試，是為了讓自己更有彈性。」

