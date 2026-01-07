羅志祥親揭真相！何美遭換林襄上陣 挺身護航「不是沒火花」

羅志祥（左）挺身護航何美。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中天綜合台黃金時段節目《綜藝OK啦》播出滿一季後，今（6日）傳出主持陣容調整消息，節目證實由林襄接手主持，原搭檔何美退出。外界更點名羅志祥與何美「火花不足」成為換角主因。對此，羅志祥稍早親自發聲回應，直言相關說法並不符合事實。

《綜藝OK啦》去年9月起由羅志祥與何美搭檔主持，原本鎖定週間晚間9點檔，力拚綜藝收視。然而節目播出約3個月後，收視表現未達預期，製作單位因而調整製播策略，並證實由林襄接手主持，引發輿論熱議。

針對外界「知情人士透露」指他與何美互動不佳、效果有限，羅志祥稍早在社群平台發文澄清，強調2人私下與錄影時的默契其實非常好。羅志祥表示，何美的臨場反應與靈機應變常讓他感到驚喜，對節目節奏與鋪陳相當熟悉，也懂得適時接梗、不搶梗，這在綜藝節目中相當難得。

不僅如此，羅志祥也特別提到，何美自然真誠的笑聲本身就是節目效果之一，能有效帶動現場氣氛，直言新聞所描述的狀況與實際不符。至於節目後續調整，羅志祥則表示尊重製作單位安排，未來雙方都會各自努力，把節目做好、繼續把歡笑帶給觀眾。

