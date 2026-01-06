中居正廣爆性醜聞後沉默400天 兩鬢斑白陪15年女友逛街

〔記者邱奕欽／台北報導〕SMAP前成員中居正廣前年涉及震撼日本演藝圈的性醜聞，宣布引退後沉默約400天，近日被日媒直擊兩鬢斑白陪伴交往15年的編舞家女友逛百貨公司，同時更罕見首度回應近況與未來動向，在風波尚未平息之際，再度引發外界高度關注。

中居正廣（左）涉性醜聞後沈寂近400天，現身陪交往15年女友逛街。（翻攝自《女性SEVEN》）

53歲中居正廣日前被日媒《女性セブン》（女性SEVEN）直擊現身東京都內知名百貨公司，身旁15年女友全程緊貼相伴，他在宣布淡出演藝圈後，2人相處時間明顯增加。知情人士透露，中居正廣情緒一度相當低落，女友則長期在旁默默支持，不過2人這段感情歷經多年分分合合，最終仍選擇繼續攜手同行。

當跟拍記者主動上前搭話時，中居正廣先是笑回「你竟然認得出來啊，真厲害！」隨後也難得侃侃而談，話題涵蓋富士電視台相關風波、對抗病魔的心路歷程，以及是否重返演藝圈、結婚計畫，甚至與SMAP前成員的互動現況。外界形容，這是中居正廣在長時間封閉後，罕見對外釋放的真實狀態。

事實上，早前即有傳聞指出，中居正廣已購入湘南一帶豪宅，並曾透露有回鄉、看海生活的想法，「總有一天會實現」的說法也被日媒反覆提及。據悉，中居正廣早已與15年女友同居，未來不排除共同定居海景豪宅，只是隨著《週刊文春》再揭被害女主播存證信函、風暴持續延燒，中居正廣的下一步動向，仍籠罩在高度爭議之中。

