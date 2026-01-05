自由電子報
娛樂 最新消息

正妹賴品妤辣到試衣間 創造帶妝26.5小時記錄

前立委賴品妤近期開心追星、旅遊。（翻攝自IG）前立委賴品妤近期開心追星、旅遊。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前立委賴品妤長相亮麗，去年卸任立法委員職務後，除了關心社會大小事之外，也到各國旅遊，並留下美麗的照片。近期賴品妤發了一組自己在試衣間拍的照片，網友瘋狂誇誇說賴品妤就算在試衣間拍照都辣到不行，賴品妤更分享了與男友曾玟學的互動，讓網友大呼：好甜。

賴品妤說自己這幾年大多留在泰國追星，近期她準備飛回台灣，事前還抓緊時間來一波最後的血拚。昨（4）賴品妤在試衣間拍照，她把染成酒紅色的長髮綁成俐落的包包頭，身上穿著一件緊身背心搭配寬鬆長褲，帥氣又性感的御姐風格，讓許多粉絲眼睛都變成心形。

賴品妤曬出自己在試衣間的超辣美照。（翻攝自Threads）賴品妤曬出自己在試衣間的超辣美照。（翻攝自Threads）

賴品妤說自己本來想買幾件衣服帶回台灣送給曾玟學，沒想到最後結帳卻發現大部分都是自己的衣服，她說「就在買了第四件自己的衣服，而ㄨㄒ（玟學）的依然零件時，決定趕快離開」。賴品妤還模仿曾玟學的語氣虧自己：「？什麼意思」，笑翻網友。

之後，賴品妤又透露，她原本在直播的時候抱怨：隔天一大早就要起飛回台灣，煩惱「不知道要不要化妝，這樣收行李很麻煩」，沒想到直播過後她累到躺在沙發上睡著，一早起妝還沒卸就出發了，賴品妤自嘲：「早上就沒有化妝問題了」。

賴品妤秀出自己臉上待了26.5小時的妝容。（翻攝自Threads）賴品妤秀出自己臉上待了26.5小時的妝容。（翻攝自Threads）

大方直率的賴品妤還曬出自己在機場的「妝髮待機26.5小時」自拍，許多網友震驚發問：「為什麼妝不會花、頭髮不會油？」

