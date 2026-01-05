自由電子報
娛樂 最新消息

吳姍儒賣場「偷撿集點貼紙」 神算回饋「美國商務艙」僅花4千曝妙招

二寶媽吳姍儒自曝私下精打細算的一面。（記者潘少棠攝）二寶媽吳姍儒自曝私下精打細算的一面。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕文總《2026 WE ARE 我們的除夕夜》錄前亮相，今年是吳姍儒連續第四年主持，今（5）日攜苗可麗、ARKis、HUR+出席記者會。吳姍儒憶頭兩次主持除夕節目時都懷孕，再三強調今年不會再有，也感嘆當二寶媽太累，更自曝私下精打細算的一面。

二寶媽吳姍儒感嘆育兒不易，形容2歲兒「初一」伶牙俐齒，可能是像到阿公吳宗憲和舅舅鹿希派的幽默，很會跟媽媽頂嘴，「他有次跟我說，爸爸泡的奶比較好喝，叫我不要泡了」，不過她也分享，初一依然有暖心的時候，會跟吳姍儒討抱抱並說很想她，「但他下一秒心情不好，就會說要找別人當媽媽」。

二寶媽吳姍儒自曝私下精打細算的一面。（記者潘少棠攝）二寶媽吳姍儒自曝私下精打細算的一面。（記者潘少棠攝）

吳姍儒還自曝對家計很精打細算，不只會算信用卡刷卡回饋，連賣場點數貼紙也不放過，某次去賣場看到有人丟掉不要的點數，她還在門口將貼紙撿起來，「這些對我來說是小確幸，不是錢的問題，只是我很喜歡集點，不會因為要原價買這個東西，就不買，若可以8折買就好開心」。除此之外她還分享，在疫情期間，她善用信用卡回饋點數，換到了雙人來回美國商務艙機票，只要4000元，讓她開心的直呼都不想下飛機了。

