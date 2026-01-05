歌真的太猛！《Kpop獵魔女團》首戰「評論家選擇獎」雙料封王

《Kpop獵魔女團》奪下「評論家選擇獎」「最佳原創歌曲」與「最佳動畫電影」兩獎。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》延續2025年的「金獎」運氣，在今早公布的「評論家選擇獎」首度登場就抱回「最佳原創歌曲」與「最佳動畫電影」兩座獎項，為新一年的頒獎季漂亮開局。

最佳原創歌曲獎由主角Rumi演唱配音、同時也是多首歌曲詞曲創作者的EJAE，與《Golden》共同創作者Mark Sonnenblick一同上台領獎。最佳動畫電影獎，則由導演Maggie Kang與Chris Appelhans帶領配音與演唱陣容一同接受殊榮。

EJAE在領取最佳歌曲獎時感性表示：「在創作這首歌時，我彷彿透過角色Rumi的人生在過自己的生活。她在電影中的旅程對我來說非常熟悉。」

《Kpop獵魔女團》目前已成為Netflix有史以來最受歡迎的作品；故事講述3人組成的K-pop女團Huntrix，表面是偶像團體，私底下卻肩負對抗地獄怪物的使命。

該片除了長時間霸榜Netflix觀看排行榜，電影原聲帶也連續數週打進《Billboard 200》前十名，主打歌《Golden》更登上《Billboard Hot 100》冠軍。

外媒《好萊塢報導》揭露Netflix與Sony Animation正洽談續集計畫，並確認導演與製作團隊已與串流平台完成續集合約，下一部作品將會正式啟動。

