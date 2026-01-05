被造謠「遭母砍傷、縫21針」 廖家儀罕見暴怒反擊：你媽才砍你

廖家儀。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕廖家儀昨（4日）罕見動怒，在臉書公開點名網路農場帳號亂下驚悚標題，直呼：「再亂傳，就要提告！」

有網路農場文帳號擅自挪用廖家儀2020年滑雪出意外的躺病床照，下了誇張標題「家庭爆衝突！49歲女星廖家儀『遭媽媽拿菜刀砍』拿500塊包紮，『忍痛縫21針』肌腱險不保」，內容完全子虛烏有，她忍不住說：「你媽媽才砍你咧？有哪個媽媽會這樣對自己的孩子？」

廖家儀提到，媽媽的清白絕不能被踐踏，「事關我媽媽，你們不應該這樣亂寫」，她無奈表示，原本以為不理就沒事，沒想到大過年還被瘋狂轉傳，痛批這種內容「一點都不入流」，更反問：「要是別人這樣講你媽媽你會怎樣？」放話再亂轉發就提告。

這張被亂用的病床照，其實是廖家儀2020年1月底發生的意外，當時她帶著一家人到日本滑雪，卻不慎誤闖難度較高的雪場，硬著頭皮滑下去，結果慘摔「仆雪」，當場腳動不了、痛到飆淚。

她曾在臉書還原驚魂過程，表示因為惦記孩子，第一時間沒有選擇搭救護車，反而一路用「滾的、用屁股滑」下山，撐到醫護所才處理傷勢，事後回到香港在養和醫院開刀，確認有兩條韌帶斷裂，至少要復健半年，也暫時告別熱愛的國標舞。

