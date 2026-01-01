恭喜！長澤雅美死會了 甜嫁大5歲導演福永壯志

長澤雅美（左）宣布嫁給導演福永壯志。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕38歲日本女神長澤雅美今（1）元旦拋震撼彈，宣布與「大5歲」電影導演福永壯志結婚，「彼此扶持，珍惜每一天的生活」，喜訊引爆粉絲瘋狂送上祝福。

東寶藝能官網稍早貼出長澤雅美結婚公告，表示：「謹此向各位報告，長澤雅美已完成婚姻登記。突如其來的消息，還請多多包涵，也懇請大家能溫暖地守護她。今後也請繼續支持長澤雅美，感謝不盡。」

長澤雅美嫁給導演福永壯志，附上親筆簽名聲明。（翻攝自X）

長澤雅美本人也發聲：「這是非常私人的事情，但仍想向大家報告，我已與電影導演福永壯志先生完成結婚登記。未來我們將彼此扶持，珍惜日常生活，一步一腳印、用心走過人生的每一段路。雖然我們仍是不成熟的兩個人，但若能繼續獲得大家溫暖的守護，將不勝感激。」並附上親筆簽名。

長澤雅美2000年獲第5屆「東寶灰姑娘」選拔賽冠軍後踏入演藝圈，其後憑《在世界的中心呼喊愛情》紅遍亞洲，之後包括《淚光閃閃》、《桃色幸運草》、《海街日記》、《詐欺女王JP 公主篇》等。

福永壯志導演出身於北海道，2003年赴美學習影像製作，曾以紐約為據點從事創作，2019年回東京發展，首部長篇電影《利比里亞的白色血液》入選柏林國際影展「全景單元」，備受矚目；他近年也參與《幕府將軍》、《東京罪惡Tokyo Vice》等，活躍於影壇。

