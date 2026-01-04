Jennie短髮封面歪樓！ 網笑：我以為是陳珊妮老師

Jennie以全新造型拍攝雜誌。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員 Jennie 再度以嶄新形象成為話題焦點。時尚雜誌《V Magazine》1日公開最新一期封面人物，只見 Jennie 大膽揮別過往招牌長髮，換上俐落短鮑伯造型，搭配復古服裝與高調妝容，展現截然不同的氣場，立刻引發粉絲與時尚圈熱議。

不過，封面曝光後也意外出現「歪樓」討論，有部分網友直言某些照片乍看之下神似主持人于美人，甚至聯想到音樂製作人陳珊妮，留言笑稱「一瞬間以為是陳珊妮老師」、「差點認錯成于美人」，掀起另類討論潮。

請繼續往下閱讀...

對此，多數粉絲仍力挺 Jennie 的時尚表現，認為她即便以短髮旁分、梳向後的造型示人，搭配誇張妝容依然駕馭自如，直呼「只有 Jennie 能把這種風格穿出自己的味道」、「她永遠能超越上一個自己」。

此外，Jennie 近期也驚喜回歸 MMA（Melon Music Awards）頒獎典禮，時隔七年再度站上該舞台，一舉抱回「年度 RECORD 大獎」、「TOP 10 藝人」以及「10 大百萬專輯歌手」三項肯定。她在台上感性致詞，除了感謝幕後工作團隊，也不忘提到 BLACKPINK 成員，坦言獨自活動時常感到孤單，最後向粉絲深情告白：「BLINK，我愛你們。」

在 Instagram 查看這則貼文 V Magazine（@vmagazine）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法