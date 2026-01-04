自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Jennie短髮封面歪樓！ 網笑：我以為是陳珊妮老師

Jennie以全新造型拍攝雜誌。（翻攝IG）Jennie以全新造型拍攝雜誌。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員 Jennie 再度以嶄新形象成為話題焦點。時尚雜誌《V Magazine》1日公開最新一期封面人物，只見 Jennie 大膽揮別過往招牌長髮，換上俐落短鮑伯造型，搭配復古服裝與高調妝容，展現截然不同的氣場，立刻引發粉絲與時尚圈熱議。

不過，封面曝光後也意外出現「歪樓」討論，有部分網友直言某些照片乍看之下神似主持人于美人，甚至聯想到音樂製作人陳珊妮，留言笑稱「一瞬間以為是陳珊妮老師」、「差點認錯成于美人」，掀起另類討論潮。

對此，多數粉絲仍力挺 Jennie 的時尚表現，認為她即便以短髮旁分、梳向後的造型示人，搭配誇張妝容依然駕馭自如，直呼「只有 Jennie 能把這種風格穿出自己的味道」、「她永遠能超越上一個自己」。

此外，Jennie 近期也驚喜回歸 MMA（Melon Music Awards）頒獎典禮，時隔七年再度站上該舞台，一舉抱回「年度 RECORD 大獎」、「TOP 10 藝人」以及「10 大百萬專輯歌手」三項肯定。她在台上感性致詞，除了感謝幕後工作團隊，也不忘提到 BLACKPINK 成員，坦言獨自活動時常感到孤單，最後向粉絲深情告白：「BLINK，我愛你們。」

在 Instagram 查看這則貼文

V Magazine（@vmagazine）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中