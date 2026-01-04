自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）林頤原暫別愛妻原因曝光 親揭與八點檔女星愛的結晶

TRASH奪下金曲獎最佳樂團，林頤原被封為鹿港之光。（華納音樂提供）TRASH奪下金曲獎最佳樂團，林頤原被封為鹿港之光。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／專訪〕林頤原單飛推出台語專輯《鼓仔燈》，去年他暫別愛妻葉芸希，獨自返回鹿港老家閉關創作。夫妻倆每天透過視訊聯絡，反而多了「小別勝新婚」的甜蜜感。

去年TRASH奪下金曲獎最佳樂團，林頤原被鄉親封為「鹿港之光」，他笑說爸爸相當感動，覺得家人終於看見這些年的努力。談起音樂啟蒙，他回憶國小時聽到五月天的歌，便立下玩樂團的志向，最喜歡的作品是台語歌《憨人》，直呼充滿力量又勵志。

林頤原返鄉閉關創作推出台語專輯。（華納音樂提供）林頤原返鄉閉關創作推出台語專輯。（華納音樂提供）

這次返鄉創作，表哥特地在家鄉飯店安排一間「龍穴房」讓他長住寫歌。睽違多年長時間待在鹿港，除了專心創作，也每天與父母共進三餐。他感性表示，離開家鄉16年來首次停留這麼久，能和爸媽聊天吃飯，是難得的幸福，也在短短3個禮拜內激發大量靈感。

由於從小與家人以台語溝通，他決定完成一張屬於自己的台語專輯。專輯中收錄的《紅毯》是寫給另一半的歌曲，並邀請葉芸希獻聲合唱，堪稱是兩人「愛的結晶」。

林頤原與八點檔女星葉芸希結婚1年多，眼見團員阿夜、博文接連升格當爸，坦言仍在努力中，笑說身邊充滿「勸生」聲浪，希望這一兩年能有好消息，一切隨緣；同時也規劃與老婆前往歐洲度蜜月，直言：「她想去哪裡都好。」

點圖放大body

