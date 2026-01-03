自由電子報
娛樂 最新消息

男神劉宇寧跨年夜「翻車」？1秒皺眉揭幕後真相

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌而優則演的劉宇寧憑古裝劇《折腰》再爆紅，在跨年夜暫時放下演員身分，回歸歌手本職，當晚連跑兩場晚會相當忙碌，沒想到卻在北京衛視舞台上意外上演一段「放錯歌」的小插曲，險些翻車，但他火速的臨場反應反而成為全場亮點。

當劉宇寧被主持人cue上台後，伴奏一響起，他一聽旋律立刻愣了一下，因為現場播放的竟是蕭亞軒的《突然想起你》。雖然表情明顯錯愕，皺眉了一下他仍敬業繼續開唱，但唱到一半越聽越覺得不對，乾脆直接把疑惑唱進歌裡，臨時改詞唱出「放錯歌了嗎」，瞬間引爆全場大笑。他也在台上尷尬又搞笑地問：「是這首歌嗎？對不起，等一下。」台下的周深笑到跳起來，兩位主持人立刻幫忙圓場，笑稱這是節目「隨機歌曲」的設計，還誇他是「中華小曲庫」，只要放伴奏就能唱。

劉宇寧是當紅小生。（翻攝自微博）劉宇寧是當紅小生。（翻攝自微博）

隨後耳機中傳來工作人員確認，表示歌曲並沒有放錯，劉宇寧也馬上向觀眾致歉，主持人則接話說「沒關係，我們想再聽一遍」，讓他重新穩定情緒完成演出，舞台事故有驚無險落幕。

事後劉宇寧在直播中向粉絲親自說明，原本流程是先唱《青春吶》，再唱《突然想起你》，但製作單位臨時調整順序，改成先唱後者，雖然曾提醒過，但因那段時間工作行程過於密集，他一時忘記，才誤以為現場放錯歌。他也幽默自嘲表示：「那首歌幼稚園就會唱，放錯也攔不住。」

