娛樂 最新消息

大銀幕告別！Netflix《怪奇物語》最終回北美戲院進帳破2500萬美金

Netflix影集《怪奇物語》最終回在北美大銀幕放映創造極佳票房。（Netflix提供）Netflix影集《怪奇物語》最終回在北美大銀幕放映創造極佳票房。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕跨年期間，觀眾湧入戲院，向「顛倒世界」正式道別！根據外媒《綜藝》報導，Netflix影集《怪奇物語》最終回在北美大銀幕放映，為戲院帶來約2500萬至2800萬美金（約台幣7.85億元至8.79億元）的票房收入，不過，由於各家戲院票價差異極大，實際數字難以精確統計。

Netflix發言人未立即回應，不過本週稍早，《怪奇物語》創作者達菲兄弟已在社群平台宣布，相關票券銷量達110萬張。連鎖影城AMC則表示，超過75萬3千名觀眾購買餐飲，為該院線創造約1500萬美金（約台幣4.71億元）收入，AMC的戲院數量約占整體院線的三分之一。

這項成績對戲院業者而言是利多消息。2025年假期檔期表現強勁，為先前相對失望的一年帶來提振，美國國內票房約89億美金（約台幣2794.6億元），雖較表現平平的2024年成長1.5%，但仍遠低於疫情前約110億美金（約台幣3454億元）的水準。不過，2025年末仍出現包括《阿凡達：火與燼》、《橫衝直闖》等在北美票房亮眼的作品。

Netflix影集《怪奇物語》完結篇無論在平台或是大銀幕都大受歡迎。（Netflix提供）Netflix影集《怪奇物語》完結篇無論在平台或是大銀幕都大受歡迎。（Netflix提供）

而《怪奇物語》已成為Netflix史上最受歡迎的影集之一，該劇以五季篇幅完結，最終回為長達兩小時的加長篇，於跨年夜首播。長期以來，Netflix與戲院業者之間的關係頗為複雜，部分戲院曾因其未遵循傳統上映窗口而拒映其電影。近來也有院線對Netflix計畫收購華納兄弟感到憂心，擔心電影上映至家用平台之間的時間將被進一步縮短。

不過在週五（2日），AMC執行長亞當艾隆（Adam Aron）也暗示，Netflix未來將尋求更多讓旗下內容登上大銀幕的方式。他在聲明中表示：「AMC對於將更多Netflix內容帶進戲院感到振奮，我也要補充，雙方在最近兩項合作中的工作關係輕鬆、具創意且無縫接軌。因此也不足為奇的是，兩家公司已開始積極討論，還有哪些Netflix節目能夠登上AMC的巨型銀幕。」

《怪奇物語》全集已於Netflix上線中。

