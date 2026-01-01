阿Ken「失戀又失婚」操出猛肌 脫衣嗨秀壯碩身材..全網驚呆

阿Ken（右）在《何百芮的地獄戀曲》大放透出苦練多時的「大肌肌」，左為詹懷雲。（彼此影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「阿Ken」林暐恆在影集《何百芮的地獄戀曲》放送好身材，大方露出壯碩的胸、腹肌，他不僅坦言苦練多時，甚至還高喊：「一起嗨到天亮！」

阿Ken在劇中飾演郭書瑤的前姊夫「梁恕誠」，始終難忘舊情的他，因失戀又失婚，卻仍想積極挽回舊愛，只得將所有心力全都寄託在健身房重訓。沒想到因此練出一身壯碩肌肉，不僅胸肌、腹肌線條分明，還主動脫掉上衣大喊「我們一起嗨到天亮」，該段戲碼讓人驚艷，也讓觀眾直呼「原來阿Ken的身材這麼好」。

阿Ken（左起）、鐘瑤、詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》有搞笑演出。（彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》為《何百芮的地獄毒白》的續作，在全新故事中，「毒舌宅女」何百芮（郭書瑤 飾）走出失戀陰影後，與同樣嘴賤的直男甜點店店長羅人傑（姚淳耀 飾）展開一連串尋愛之旅。劇中何百芮也將正式「開車上路」，先前釋出的短片中，她開車載著梁恕誠外出，沒想到卻將D檔打成R檔，讓車子一路往後退，畫面超爆笑。該段影片上線一天就突破百萬觀看，網友也忍不住留言「R就是Racing模式」、「怎麼離目的地越來越遠」、「真的好浮誇」。《何百芮的地獄戀曲》將於1月4日起，每週日晚間9點在八大戲劇台首播，晚間10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix上架。

