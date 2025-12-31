自由電子報
娛樂 最新消息

爛到53國冠軍！Netflix《巨洪》霸榜兩週引爆怒刷潮

金多美主演韓片《巨洪》在Netflix越罵越紅。（翻攝自Netflix）金多美主演韓片《巨洪》在Netflix越罵越紅。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕網路時代，爭議本身或許是最大宣傳！Netflix近來出現一部逆向操作的「怪物級」電影、韓片《巨洪》，據統計，該片連兩週穩坐Netflix全球電影榜冠軍，觀看次數不跌反升，卻同時刷新評分平台的低分紀錄，被網友戲稱是「史上最成功的爛片實驗」。

據Netflix公布的最新Top 10數據，《巨洪》在12月22日至28日一週內的觀看次數高達3310萬次，不僅蟬聯冠軍，甚至比首週成績還高。目前在美國、日本、法國、西班牙、泰國、沙烏地阿拉伯等53國登上冠軍，並在全球92國進入前10。

但另一頭，觀眾評價一路探底，在約1萬6000人參與的情況下，韓國網站Watcha Pedia評分僅1.9 分（滿分5分），Naver評分也停留在4.13分（滿分10分），雖然「不是好電影，但也沒爛到最糟」這類評價逐漸增加。

金多美（左）在《巨洪》拯救孩子，展現強大母愛精神。（翻攝自Netflix）金多美（左）在《巨洪》拯救孩子，展現強大母愛精神。（翻攝自Netflix）

不少觀眾認為，《巨洪》真正的「地雷」不在特效或演技，而是類型背叛；前半段鋪陳毀滅級洪水、金多美飾演的母親為救孩子拚命求生，看似是人人期待的災難大片，後半劇情卻急轉直下，變成AI實驗的模擬世界觀，讓大量觀眾瞬間出戲。

影評人指出，現在觀眾「先看類型再決定要不要點開」，當期待被徹底翻轉，不只失望，甚至會轉為憤怒。有趣的是，這樣的「氣到不行」，反而成了觀看動力。

金多美（右）在《巨洪》和兒子致力逃離大洪水侵襲。（翻攝自Netflix）金多美（右）在《巨洪》和兒子致力逃離大洪水侵襲。（翻攝自Netflix）

韓媒引述專家分析，在OTT平台上，不用多付一張票錢，觀眾更願意抱著「我來看看有多爛」的心態點開，甚至重看只為確認「是不是我沒看懂」，也因此，《巨洪》被視為OTT時代具指標性的案例，強烈的好惡對立，本身就是流量引擎。

此外，近年越來越流行「惡評迷因化」，像是「誰能寫出最毒評論」到「10分鐘就關掉的電影」，負評本身成了一種表演、一場競賽。學者指出，評論平台的星等制度，反而強化了這種文化：重點不再是電影本身，而是展現自己有多挑剔。

