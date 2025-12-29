男模爆曾襲胸小S 被控性侵拐女大生回家硬上

新生代男模張越河長相俊俏身材高挑，今年25歲。（翻攝自張越河IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲新生代男模張越河長相俊俏、身高180公分，學生時期就被相中當模特兒，也曾打過業餘籃球聯賽，並在台北市信義區知名夜店上班，IG追蹤數逾2萬，卻爆出襲胸、摳私密處等爭議，被當成節目效果登上新聞版面。

《鏡週刊》報導，私底下的張越河其實是色狼，不但把女大生騙回家逼對方口交並指姦得逞，之後女大生提告，他認錯道歉，女方一度想原諒，後來得知他是慣犯打消和解念頭，沒想到張越河偵訊時改口稱雙方合意，讓女方揚言要他付出代價。

報導指出，張越河今年1月在《小姐不熙娣》擔任來賓，與主持人小S演情境劇，他扶小S時失手變襲胸尷尬場面，小S當場大喊：「最後還摳我屁眼，我覺得被羞辱到了！」他則道歉強調純屬意外，此事躍上新聞版面，當時外界以為是節目效果。

至截稿為止前，張越河尚未做出回應。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

