網紅鍾明軒爭議接連爆 陳沂逆風力挺

鍾明軒日前爆出在歐洲被誤植國家代碼，無法退稅。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒近日前往義大利旅遊、血拼，原本為了即將與友人前往日本滑雪，特地在當地購入始祖鳥頂級雪衣，未料卻因店家在退稅單上誤植國家代碼，導致他在機場退稅失敗，原本可退回近萬元台幣的稅金就此泡湯，讓他氣到直呼「真的會想哭」。

鍾明軒發文後引起議論，網紅陳沂28日晚間在臉書發文評論此事，她表示這本來就是一個單純的分享，讓大家留意退稅代碼，結果一堆人酸說他不是想當祖國美人嗎？不能退稅才在那邊叫，或是一定是他跟店員說自己是Chinese，活該被弄錯。

陳沂說，任何人遇到這種被誤植的事都會不爽吧？尤其到機場發現不能退，但也只能怪自己不知道代碼這樣的細節，沒有檢查清楚，「拍片提醒，避免其他人遇到同樣問題明明就是件好事，拿來做政治文章真的很無聊，那些抹紅鍾明軒的人真的沒必要。」

接著陳沂又表示，她才跟鍾明軒一起去中國玩密室逃脫，稱他在中國真的很紅，是走在路上會一直被認出來包圍拍照的那種，「不只中國人，幾乎華語系國家都有遊客認出他，而且是很喜歡他的，我們因為他還被打折，吃飯時有粉絲透過店員偷偷塞小紙條給他表白。」

陳沂透露，她還問鍾明軒怎麼這麼紅？鍾明軒指出他的影片有被人搬運到抖音去，但那個帳號還不是他經營的，只是搬運的粉絲有禮貌性跟他說，「要是他真想賺紅錢，直接在那邊發展都是沒問題的，人氣超高，我親眼見證，那些人喜歡的是他對生活的分享，不是什麼政治傾向。」

發文後，陳沂又在底下加碼爆料，稱鍾明軒是非常照顧人的朋友，「他跟一個年輕人跟我們整團中年人出去，全程都是他在照顧大家，幫忙點餐叫車，等待時間還去買飲料給大家喝。我們都叫他小鍾導遊，然後超級準時，我跟他約從來沒有遲到過。」

