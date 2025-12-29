自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網紅鍾明軒爭議接連爆 陳沂逆風力挺

鍾明軒日前爆出在歐洲被誤植國家代碼，無法退稅。（翻攝自IG）鍾明軒日前爆出在歐洲被誤植國家代碼，無法退稅。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒近日前往義大利旅遊、血拼，原本為了即將與友人前往日本滑雪，特地在當地購入始祖鳥頂級雪衣，未料卻因店家在退稅單上誤植國家代碼，導致他在機場退稅失敗，原本可退回近萬元台幣的稅金就此泡湯，讓他氣到直呼「真的會想哭」。

鍾明軒發文後引起議論，網紅陳沂28日晚間在臉書發文評論此事，她表示這本來就是一個單純的分享，讓大家留意退稅代碼，結果一堆人酸說他不是想當祖國美人嗎？不能退稅才在那邊叫，或是一定是他跟店員說自己是Chinese，活該被弄錯。

陳沂說，任何人遇到這種被誤植的事都會不爽吧？尤其到機場發現不能退，但也只能怪自己不知道代碼這樣的細節，沒有檢查清楚，「拍片提醒，避免其他人遇到同樣問題明明就是件好事，拿來做政治文章真的很無聊，那些抹紅鍾明軒的人真的沒必要。」

接著陳沂又表示，她才跟鍾明軒一起去中國玩密室逃脫，稱他在中國真的很紅，是走在路上會一直被認出來包圍拍照的那種，「不只中國人，幾乎華語系國家都有遊客認出他，而且是很喜歡他的，我們因為他還被打折，吃飯時有粉絲透過店員偷偷塞小紙條給他表白。」

陳沂透露，她還問鍾明軒怎麼這麼紅？鍾明軒指出他的影片有被人搬運到抖音去，但那個帳號還不是他經營的，只是搬運的粉絲有禮貌性跟他說，「要是他真想賺紅錢，直接在那邊發展都是沒問題的，人氣超高，我親眼見證，那些人喜歡的是他對生活的分享，不是什麼政治傾向。」

發文後，陳沂又在底下加碼爆料，稱鍾明軒是非常照顧人的朋友，「他跟一個年輕人跟我們整團中年人出去，全程都是他在照顧大家，幫忙點餐叫車，等待時間還去買飲料給大家喝。我們都叫他小鍾導遊，然後超級準時，我跟他約從來沒有遲到過。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中