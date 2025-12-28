中國微短劇瘋狂馬賽克 網友怒吼：一剪沒、被閹割

中國網友痛斥微短劇親吻畫面被馬賽克到肩部，非常誇張。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國微短劇（亦稱直屏劇，台灣稱直式短劇）近兩年快速崛起，不但內容推陳出新，觀眾數量也出現飛速成長，堪稱戲劇最強勢潮流。這種微短劇其實是順應智慧型手機流行出現的戲劇形式，在全球都掀起熱潮。不過，或許是鋒芒太露，中國對微短劇祭出種種審查制度，就連親吻劇情都被瘋狂打上馬賽克，網友怒批「根本被閹割」。

中國網友痛斥被「一剪沒」的微短劇都是收視受眾為女性的影片。（翻攝自微博）

微短劇配合手機螢幕尺寸，因此都是直式，內容也天馬行空、創意無限，如今全球都掀起微短劇潮流，沒想到最先興起的中國卻反過頭來批評微短劇劇情低俗、尺度踩紅線，更認為微短劇正在挑釁現今中國審查制度。追劇的網友注意最近上架的微短劇親吻情節遭到大量刪除，甚至被打上馬賽克，不僅馬了主角交纏的雙唇，有些更誇張馬到肩膀，等於半個螢幕都是馬賽克，也難怪網友直問：這樣怎麼看？

網友舉出陳妍希（右）、周柯宇的《狙擊蝴蝶》就可吻好吻滿，質問為何雙標？（翻攝自微博）

近期上架的微短劇更是大量刪除吻戲，中國網路把這個現象稱為「一剪沒」，有網友拿出羅雲熙、白鹿演的《半是蜜糖半是傷》；唐曉天、邢菲演出的《我的小確幸》表示甜寵劇就是要吻好、吻滿。更有人拿近期陳妍希演的長劇《狙擊蝴蝶》質疑：為什麼長劇就能親吻，微短劇就踩線了？

部分網友也認為被馬賽克到亂七八糟的劇大多都是以女性為主要觀眾，痛斥為什麼不拿以男性為受眾為主的微短劇開刀？以男性為受眾的微短劇更多擦邊、更惡俗，為何要大小眼？

