自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣Jennie當之無愧！孫淑媚顏值「韓女團等級」全網狂問：醫生是誰

孫淑媚剛過完44歲生日，逆齡顏值被狂問醫生是誰？（組合照，翻攝自臉書）孫淑媚剛過完44歲生日，逆齡顏值被狂問醫生是誰？（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕金曲歌后金曲歌后孫淑媚上月在高流舉辦人生首場大型個唱，化身「台版Jennie」大跳《like JENNIE》嗨翻全場，近日又因一組慶生照在網路掀起暴動，44歲的凍齡狀態被狂讚「像25歲新人」，甚至引來網友驚呼，「請問有人找出她的醫生了嗎？」話題瞬間炸鍋。

孫淑媚14歲自歌唱比賽出道，闖蕩演藝圈來到第30個年頭，不僅唱紅多首經典歌曲，近年更以戲劇作品累積實力，歌而優則演交出亮眼成績，上月更站上高雄流行音樂中心開唱，不僅挑戰《like JENNIE》展現反差魅力，還找來因戲結緣的好友丁寧、鍾欣凌組團合唱《Golden》，一波波高潮讓歌迷直呼值回票價。

除了舞台表現，孫淑媚日前驚喜現身「台北時裝周」伸展台，在時尚領域也不遑多成為全場焦點，然而她近期的一組44歲慶生照，更因凍齡狀態而被狂讚「根本是25歲新人...」、「完全是韓國女團等級了！」、「台灣Jennie當之無愧。」更有人打趣表示，「請問有人找出孫淑媚的醫生了嗎？他是我見過最漂亮的進廠保養！」、「看得出來是妝容改變不是整形。」從音樂、戲劇到時尚，全方位狀態被一致認證「不科學」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中