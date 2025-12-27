台灣Jennie當之無愧！孫淑媚顏值「韓女團等級」全網狂問：醫生是誰

孫淑媚剛過完44歲生日，逆齡顏值被狂問醫生是誰？（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕金曲歌后金曲歌后孫淑媚上月在高流舉辦人生首場大型個唱，化身「台版Jennie」大跳《like JENNIE》嗨翻全場，近日又因一組慶生照在網路掀起暴動，44歲的凍齡狀態被狂讚「像25歲新人」，甚至引來網友驚呼，「請問有人找出她的醫生了嗎？」話題瞬間炸鍋。

孫淑媚14歲自歌唱比賽出道，闖蕩演藝圈來到第30個年頭，不僅唱紅多首經典歌曲，近年更以戲劇作品累積實力，歌而優則演交出亮眼成績，上月更站上高雄流行音樂中心開唱，不僅挑戰《like JENNIE》展現反差魅力，還找來因戲結緣的好友丁寧、鍾欣凌組團合唱《Golden》，一波波高潮讓歌迷直呼值回票價。

請繼續往下閱讀...

除了舞台表現，孫淑媚日前驚喜現身「台北時裝周」伸展台，在時尚領域也不遑多成為全場焦點，然而她近期的一組44歲慶生照，更因凍齡狀態而被狂讚「根本是25歲新人...」、「完全是韓國女團等級了！」、「台灣Jennie當之無愧。」更有人打趣表示，「請問有人找出孫淑媚的醫生了嗎？他是我見過最漂亮的進廠保養！」、「看得出來是妝容改變不是整形。」從音樂、戲劇到時尚，全方位狀態被一致認證「不科學」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法