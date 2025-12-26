玖壹壹兌現「再來台南」承諾！南瀛草地音樂會明天新營開唱 日團Faulieu.首登台南舞台

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耶誕派對剛收尾，台南馬上接棒開唱！2026台南市耶誕跨年系列活動之一的「南瀛草地音樂會」，將於明（27）日晚間在新營南瀛綠都心熱鬧登場，卡司橫跨影視歌三界，從可愛、深情到熱血一次到位，陪大家提前嗨迎跨年。

南瀛草地音樂會表演卡司—玖壹壹。（台南市府提供）

演出陣容話題十足，影視歌三棲的瑤瑤郭書瑤將帶來新舊作品同台放送，甜美魅力全面升級；情歌王子林隆璇則準備多首經典金曲，要讓全場陷入回憶殺。首次登上新營舞台的日本新銳女子樂團Faulieu.，以可愛細膩的音樂風格吸引樂迷目光，為南瀛夜晚注入清新日系氛圍，也象徵台南持續推動國際音樂交流。

南瀛草地音樂會表演卡司—Faulieu。（台南市府提供）

壓軸登場的本土天團玖壹壹更是全場最大亮點。去年跨年夜演出後，團員洋蔥一句「明年還要來台南」當場向市長許願，今年願望成真，直接唱進新營。玖壹壹誠意滿滿，準備9首歌要讓現場從第一拍嗨到最後一秒。得知洋蔥與健志日前剛完賽半程馬拉松，市長黃偉哲也幽默隔空喊話，邀請兩人來挑戰台南「古都馬」，順便體驗全台最強的美食補給站。

南瀛草地音樂會表演卡司—林隆璇。（台南市府提供）

此外，甜美小公主張羽靚、療癒系美聲吳汶芳、空靈系唱作歌手柯泯薰，以及華語金曲獎「最受歡迎新人」林亭翰也將輪番上陣，其中林亭翰還將與父親林隆璇同台演出，父子檔合體成為另一大看點。

南瀛草地音樂會表演卡司—郭書瑤。（台南市府提供）

南瀛草地音樂會表演卡司—林亭翰。（台南市府提供）

南瀛草地音樂會交通資訊。（台南市府提供）

市府提醒，活動當日下午5時10分起至演出結束，中正路（民治路至南瀛綠都心地下停車場入口）機慢車道將彈性管制為行人徒步區，請民眾留意交通調整，提早到場卡位，一起在音樂中迎接跨年熱潮。

