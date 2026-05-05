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娛樂 星座

冥王星逆行 4星座恐迎人生大翻盤 命運重洗牌

冥王星在水瓶逆行的影響，將延續到10月中旬。（AI生成資訊）冥王星在水瓶逆行的影響，將延續到10月中旬。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年度重要星象之一出現，塔羅牌老師艾菲爾指出，冥王星將從5月6日展開在水瓶座長達5個多月的逆行之旅，影響將持續到10月中旬。這段期間，是深層的內在重整期。艾菲爾表示，冥王星象徵控制、執著與重生，進入水瓶座後，會特別重視自我認同、關係模式、社會定位的重新塑造，這段時間將會面對不願放下的部分，或者突然意識到某些長期習慣不適合自己，以下4個星座的感受最為深刻。請同時參考太陽、上升星座，太陽為主、上升為輔。

●水瓶座

水瓶座在這場轉變處於核心地位，冥王星在你的星座逆行，如同一面鏡子，逼迫你面對長期被忽略的自我。你的自我邊界將被徹底重寫，身分被拆解，重新組合成一個全新的自我。你可能會突然對過去感到陌生，那些長期被忽略的將開始鬆動，你將如浴火鳳凰重生。

●獅子座

冥王星逆行到了獅子座的對宮，簡單說，其他人都成為你的鏡子，伴侶、合作夥伴、親密朋友都映照出真實的你，同時重整你的親密關係。在過程中，你可能會看到自己不願意承認的一面，並質疑自己是不是復出太多或者過度掌控？某些隱藏很久的情緒會浮上檯面，甚至引起衝突，這些對話都是升級的過程，學會誠實面對需求與界線，生命中某些關係會進入更成熟的階段。

●天蠍座

天蠍座與冥王星原本就有深厚連結，這次的逆行會觸動深層情緒，簡單說，等於進行情緒大掃除之後，重新建立安全感。你可能會重新面對某些過去的記憶，把握這次真正釋放的機會。你可能想重新定義「家」的意義，注意，唯有直視內心最脆弱的地方，才能建立真正的穩定。走過這趟旅程，你會變得更強大。

●金牛座

冥王星逆行會觸動金牛座的事業與社會定位，你會開始懷疑自我價值，同時覺得不能再像現在這樣繼續下去。過去你重視穩定與安全，現在過去的工作模式、目標、職位逐漸消失了吸引力，別擔心，你並沒有失去方向。你的迷茫源自於對尋找貼近內心道路的渴切，放下對「穩定」的執著，去找真正讓你想要全心投入的志業。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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