潘慧如為毛孩「心好累」 還原始末超委屈

潘慧如在社群平台發文談當寵物旅館老闆娘的甘苦談。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星潘慧如近年投身寵物旅館事業，今（25）日在社群平台發文談當寵物旅館老闆娘的甘苦談，她說這兩天接連遇到客訴事件，並分享其中兩個案例，其中包括確認時間就收到客戶激烈表達不滿；寵物胸背帶遺失引發費用爭議。這兩件事讓潘慧如思考「服務，是否常常被誤解成必須承接所有情緒？」更希望在服務關係中能多一些對等與尊重。

潘慧如感到最近事情真的很多，除了讓人心痛、難過的事之外，這兩天又接連遇到幾件讓人很疲累的客訴。潘慧如指出：「我想把這些經驗說出來，不是要指責誰，也不是要公審客人」。

潘慧如坦承心累，考慮是否要為這段狀況先畫上一個句點。（翻攝自臉書）

她表示有為新客人預約2月住宿，希望12月先帶寵物過去「安親」，潘慧如認為「過早安親對2月住宿適應期時幫助不大」建議對方於1月再安排，不過1月的名額已接近額滿，於是潘慧如前一晚8點先傳訊息詢問「確定1月要安排的時間」，但對方遲遲未回覆，隔日潘慧如的寵物旅館主動致電給對方，沒想到卻收到語氣激烈的答案：「時間還沒確定，為什麼你們要一直問？為什麼你們問，我就一定要馬上回？」潘慧如考量到未來長時間住宿互動關係，主動婉拒後續服務，卻被認為「店家在挑狗」。

潘慧如覺得如果認為一時的不滿，就全面否認原本清楚約定的制度，其實對彼此都不太公平。（翻攝自臉書）

另外，潘慧如提到有一隻狗狗早上回家時，保母一時找不到狗狗的胸背（胸背帶）就讓飼主親戚接回，並立刻主動傳訊給媽媽（飼主）「若找到會第一時間寄回」，沒想到對方非常不滿表示，「我們都有準時來，為什麼時間到了你們沒有準備好？胸背不見了，我們還要被收超時費？」潘慧如解釋，「夥伴第一時間致電道歉並全額支付新的胸背費用」，但她認為：超時費，是服務本來就存在的制度，它不會因為物品遺失而自動消失。物品遺失，店家負責賠償；時間超過，費用照規定計算。

潘慧如開寵物旅館是為了提供一種需要高度信任、長時間投入、把毛孩當成自己孩子般照顧的服務。（翻攝自臉書）

潘慧如覺得如果認為一時的不滿，就全面否認原本清楚約定的制度，其實對彼此都不太公平。她懷疑是不是很多人心裡都默默覺得，「你是服務業、你有收費，所以你就應該做到我心中所有的期待，只要有一點不滿，我就可以生氣、責怪、發洩情緒？」

潘慧如認為服務不應該只是情緒的承接器，她開寵物旅館是為了提供一種需要高度信任、長時間投入、把毛孩當成自己孩子般照顧的服務，並非流水線或者傾倒情緒的地方。她也坦承自己，讓心好好休息一下。

