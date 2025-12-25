自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

潘慧如為毛孩「心好累」 還原始末超委屈

潘慧如在社群平台發文談當寵物旅館老闆娘的甘苦談。（翻攝自臉書）潘慧如在社群平台發文談當寵物旅館老闆娘的甘苦談。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星潘慧如近年投身寵物旅館事業，今（25）日在社群平台發文談當寵物旅館老闆娘的甘苦談，她說這兩天接連遇到客訴事件，並分享其中兩個案例，其中包括確認時間就收到客戶激烈表達不滿；寵物胸背帶遺失引發費用爭議。這兩件事讓潘慧如思考「服務，是否常常被誤解成必須承接所有情緒？」更希望在服務關係中能多一些對等與尊重。

潘慧如感到最近事情真的很多，除了讓人心痛、難過的事之外，這兩天又接連遇到幾件讓人很疲累的客訴。潘慧如指出：「我想把這些經驗說出來，不是要指責誰，也不是要公審客人」。

潘慧如坦承心累，考慮是否要為這段狀況先畫上一個句點。（翻攝自臉書）潘慧如坦承心累，考慮是否要為這段狀況先畫上一個句點。（翻攝自臉書）

她表示有為新客人預約2月住宿，希望12月先帶寵物過去「安親」，潘慧如認為「過早安親對2月住宿適應期時幫助不大」建議對方於1月再安排，不過1月的名額已接近額滿，於是潘慧如前一晚8點先傳訊息詢問「確定1月要安排的時間」，但對方遲遲未回覆，隔日潘慧如的寵物旅館主動致電給對方，沒想到卻收到語氣激烈的答案：「時間還沒確定，為什麼你們要一直問？為什麼你們問，我就一定要馬上回」潘慧如考量到未來長時間住宿互動關係，主動婉拒後續服務，卻被認為「店家在挑狗」。

潘慧如覺得如果認為一時的不滿，就全面否認原本清楚約定的制度，其實對彼此都不太公平。（翻攝自臉書）潘慧如覺得如果認為一時的不滿，就全面否認原本清楚約定的制度，其實對彼此都不太公平。（翻攝自臉書）

另外，潘慧如提到有一隻狗狗早上回家時，保母一時找不到狗狗的胸背（胸背帶）就讓飼主親戚接回，並立刻主動傳訊給媽媽（飼主）「若找到會第一時間寄回」，沒想到對方非常不滿表示「我們都有準時來，為什麼時間到了你們沒有準備好？胸背不見了，我們還要被收超時費？」潘慧如解釋，「夥伴第一時間致電道歉並全額支付新的胸背費用」但她認為：超時費，是服務本來就存在的制度，它不會因為物品遺失而自動消失。物品遺失，店家負責賠償；時間超過，費用照規定計算。

潘慧如開寵物旅館是為了提供一種需要高度信任、長時間投入、把毛孩當成自己孩子般照顧的服務。（翻攝自臉書）潘慧如開寵物旅館是為了提供一種需要高度信任、長時間投入、把毛孩當成自己孩子般照顧的服務。（翻攝自臉書）

潘慧如覺得如果認為一時的不滿，就全面否認原本清楚約定的制度，其實對彼此都不太公平。她懷疑是不是很多人心裡都默默覺得「你是服務業、你有收費，所以你就應該做到我心中所有的期待，只要有一點不滿，我就可以生氣、責怪、發洩情緒？」

潘慧如認為服務不應該只是情緒的承接器，她開寵物旅館是為了提供一種需要高度信任、長時間投入、把毛孩當成自己孩子般照顧的服務，並非流水線或者傾倒情緒的地方。她也坦承自己，讓心好好休息一下。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中