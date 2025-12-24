自由電子報
娛樂 最新消息

（專題）歌迷知道嗎？演唱會「5大危險陷阱」讓心愛的歌手步步驚心！

〔娛樂頻道／專題報導〕「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」五月天主唱阿信在上海「F★FOREVER 恆星之城」演唱會意外墜落舞台後，雖然幽默地向粉絲報了平安，但他消失在舞台邊緣的那一瞬間與歌迷的驚呼聲，成了今年底演藝圈最驚心動魄的畫面。對歌手而言，那座承載夢想的絢爛舞台，充滿了「危險」。歌迷看心愛的歌手開演唱會，知不知道舞台上有「5大危險陷阱」，讓歌手步步驚心，因為一個不留意，可能就會發生難以想像的意外。

一、 視覺剝奪陷阱：舞台邊緣無防護

演唱會為了打造沉浸式體驗，經常使用強大的追光燈與雷射特效。演唱會上強光、逆光、煙霧與特效會讓歌手無法清楚看到舞台邊緣，尤其是在快速移動、跑跳與觀眾互動時最容易失控踩空。另外當歌手表演到忘我境地時，也很容易忘記舞台走位，一不小心就發生踩空、跌落舞台的意外。歌迷最熟知的莫過於陳奕迅在校園演唱會上失足墜落舞台，撞破睾丸險些影響生育。

陳奕迅曾在校園演唱會上失足墜落舞台。（資料照，廿一克有限公司提供）陳奕迅曾在校園演唱會上失足墜落舞台。（資料照，廿一克有限公司提供）

案例 1：陳奕迅（2002/04/15）於台北參加校園演唱會時，因現場氣氛熱烈，陳奕迅走向舞台邊緣不小心踩斷音響支架，導致右腳失去平衡，失足墜落舞台，下體卡在舞台邊，他忍痛完成表演，才由工作人員送去急診，結果發現右睾丸慘被撞破，緊急手術。

五月天主唱阿信在上海「F★FOREVER 恆星之城」演唱會意外墜落舞台。（組合照，翻攝自IG）五月天主唱阿信在上海「F★FOREVER 恆星之城」演唱會意外墜落舞台。（組合照，翻攝自IG）

案例 2：：五月天阿信（2025/12/22）於上海《F★FOREVER 恆星之城》演唱會演唱《派對動物》時，因演唱過於投入，走位踩空跌落台下，後背重擊音箱後墜地。阿信忍痛重回舞台完成表演，但手部明顯擦傷見血。

Super Junior圭賢不慎踩空，回場後拄著雨傘堅持繼續表演。（組合照，翻攝自X；讀者提供）Super Junior圭賢不慎踩空，回場後拄著雨傘堅持繼續表演。（組合照，翻攝自X；讀者提供）

案例 3：Super Junior圭賢（2025/08/24）於首爾《Super Show 10》演出時，因視線不良不慎踩空，整個人重摔在舞台邊，之後一度消失近30分鐘。回場後因傷勢嚴重，後半場需坐在椅子上完成演出，安可環節甚至需靠雨傘支撐身體。

楊宗緯演唱到一半墜落2公尺高舞台。（組合照，翻攝自微博）楊宗緯演唱到一半墜落2公尺高舞台。（組合照，翻攝自微博）

案例 4：楊宗緯（2025/08/24）於青海西寧「動聽音樂超級LIVE演唱會」中，因專注演唱向後退步，未察覺高台寬度縮減，從2公尺高台墜落，疑似頭部著地被緊急送醫。

二、 機械機關陷阱：升降與旋轉台的隱形坑洞

現代舞台追求立體感，充滿了液壓升降台與移動軌道，舞台機關的開啟通常配合歌曲的節奏，若歌手走位稍有偏差，或後台操作出現幾秒的誤差，原本平坦的地面瞬間會變成「深坑」，讓歌手措手不及，成為危險的陷阱。

劉德華不慎跌倒驚呆歌迷。（翻攝自微博）劉德華不慎跌倒驚呆歌迷。（翻攝自微博）

案例 1：劉德華（2024/09/09）在深圳的「Is The Day..今天」演唱會上演唱〈男人哭吧不是罪〉時，舞台地下通道門突然提前開啟，劉德華踩空半身掉進洞裡，所幸反應迅速及時撐住，場面極度驚險。

郭富城於台北小巨蛋舉辦《ICONIC》世界巡迴演唱會，不慎摔落舞台。（組合照，記者胡舜翔攝；讀者提供）郭富城於台北小巨蛋舉辦《ICONIC》世界巡迴演唱會，不慎摔落舞台。（組合照，記者胡舜翔攝；讀者提供）

案例 2：郭富城（2024/12/27）於台北小巨蛋舉辦《ICONIC》世界巡迴演唱會，在演唱完《分享愛》之後，向在場觀眾送出愛心時，舞台中央的方塊升降台疑因機械操作時程誤差，在郭富城尚未移開腳步前便先行下降，當他後退時瞬間跌落舞台機關，現場傳出巨大的撞擊聲響，所幸人沒事。

三、 特效意外陷阱：煙霧、乾冰與火焰的失控

特效煙霧會遮蔽地面高度與機關邊界，導致藝人失去方向感。此外，火焰噴發若因技術故障導致角度或時間誤差，將直接威脅表演者與觀眾的生命安全。

SEVENTEEN釋放的煙火，火星意外砸到粉絲，導致2人受傷。（翻攝自X）SEVENTEEN釋放的煙火，火星意外砸到粉絲，導致2人受傷。（翻攝自X）

案例 1：：SEVENTEEN（2025/09/13）於首爾世界巡迴《NEW_》場次，現場特效煙火意外掉落至人群，導致多名粉絲衣服燒穿，其中兩名觀眾因燙傷需緊急接受場內醫護治療。

樂團QWER表演時，煙火特效因技術失誤直接射向觀眾席。（翻攝自X）樂團QWER表演時，煙火特效因技術失誤直接射向觀眾席。（翻攝自X）

案例 2：：韓國堤川國際音樂電影節JIMFF（2024/09/06）樂團QWER表演時，煙火特效因技術失誤直接射向觀眾席，造成現場約2,000名觀眾驚慌，最終導致2人燒傷、15人輕傷。

四、舞台暗礁陷阱：燈具、線材與大型道具

舞台地面佈滿了複雜的音響訊號線、電源線與返聽喇叭；高空則懸掛著動輒數百公斤的燈具與螢幕。在歌手高速移動、舞者拖動道具或機關操作失誤時，這些「硬體」就會成了最致命的「暗礁」陷阱。

男舞者失足跌倒，瑪丹娜也連帶摔倒舞台上，不過瑪丹娜跌倒在台上仍繼續唱。（組合照，翻攝自IG）男舞者失足跌倒，瑪丹娜也連帶摔倒舞台上，不過瑪丹娜跌倒在台上仍繼續唱。（組合照，翻攝自IG）

案例 1：瑪丹娜（2024/02/20）於西雅圖巡演演唱《Open Your Heart》時，舞者拖動椅子道具不慎跌倒，連帶導致坐在椅子上的瑪丹娜向後重摔，趴倒在地上的瑪丹娜，手仍拿著麥克風，邊起來邊繼續唱。

MIRROR演唱會的大螢幕掉落舞台，直接砸在舞者身上。（組合照，翻攝自網路）MIRROR演唱會的大螢幕掉落舞台，直接砸在舞者身上。（組合照，翻攝自網路）

案例 2：MIRROR（2022/07/28）於香港紅磡體育舉辦演唱會，演唱會上一塊重達600公斤的巨型LED螢幕在演出中突然從高空墜落砸中兩名舞者，造成其中一名舞者阿MO頸椎受傷、癱瘓，震驚各界。

五、 隱形溜冰場陷阱：雨水、汗水與積水危機

演唱會戶外場地受天候影響很大，突發下雨或是室內演出的噴水特效，甚至是藝人、舞群勁歌熱舞的汗水，都會讓舞台瞬間失去摩擦力。在穿著高跟鞋或進行大動作舞步時，極易發生打滑摔倒意外。

莫文蔚在演唱會兩度因為地滑而跌倒。（資料照，地球娛樂提供）莫文蔚在演唱會兩度因為地滑而跌倒。（資料照，地球娛樂提供）

案例 1：莫文蔚（2025/03）的蘇州《大秀一場》演唱會，因為演唱會是戶外場地，當天大雨導致地面積水嚴重。莫文蔚在走位與武術造型環節兩度因為地滑而跌倒，她以大笑化解尷尬並迅速站起繼續演出。

Lady Gaga喊停之後，到舞台邊親自確認舞者傷勢。（翻攝自X）Lady Gaga喊停之後，到舞台邊親自確認舞者傷勢。（翻攝自X）

案例 2：Lady Gaga（2025/12/13）於澳洲舉行《Mayhem Ball Tour》巡迴演唱會，演唱會當晚下雨，當Lady Gaga表演歌曲〈Garden of Eden〉時，舞者Michael Dameski因舞台濕滑不慎腳滑，直接從舞台邊緣摔落，Lady Gaga立刻中斷演出，關心舞者情況，並讓所有舞者更換具備更好抓地力的防滑鞋後才重新開始表演。

點圖放大header
點圖放大body

