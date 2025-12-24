自由電子報
娛樂 電視

王ADEN慘丟跨年！康康揭應變潛規則：心裡很X也要說謝謝

中視除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》今舉辦記者會。（記者陳奕全攝）中視除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》今舉辦記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕歌手王ADEN日前因校園演出失控公審學生引發爭議，隨即遭北市、宜蘭跨年遭取消。今（24）日中視除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》記者會上，綜藝大哥康康受訪談及此事，語重心長地提醒後輩：「進演藝圈才華大家都有，但情緒管理與抗壓能力才是關鍵。」他直言若因一時衝動而反應失控，後果就是像王ADEN一樣，「今年（跨年）就沒有了」，呼籲大眾務必三思而後行。

演藝圈大哥康康分享舞台危機處理技巧，一旁的許志豪（左）也點頭稱是。（記者陳奕全攝）演藝圈大哥康康分享舞台危機處理技巧，一旁的許志豪（左）也點頭稱是。（記者陳奕全攝）

談到如何應對舞台上的突發狀況，康康大方分享自己的「教科書級應對法」。他透露在跑尾牙或場子時，常遇到瘋狂粉絲或喝醉酒的朋友衝上台搶麥克風，這時他不僅不會生氣，反而會跟著對方跳舞，甚至乾脆讓對方唱，「我還覺得少唱很多首很爽！」他強調，雖然遇到這種干擾難免心裡會很幹，但絕對不能顯露在臉上，而是要展現大度，讓尷尬轉化為難得的互動。

康康以過來人經驗談及王ADEN事件，語重心長表示藝人的「情緒管理」與「抗壓性」往往比才華更重要。左起為陳孟賢、康康、杜忻恬。（記者陳奕全攝）康康以過來人經驗談及王ADEN事件，語重心長表示藝人的「情緒管理」與「抗壓性」往往比才華更重要。左起為陳孟賢、康康、杜忻恬。（記者陳奕全攝）

康康進一步解釋，面對不理性的現場狀況，最好的方式就是謝謝對方，並轉念想成「謝謝這位同學幫我唱幾句」。他表示，很多時候說「聽你們唱」，即便對方不會唱，至少也能維持場面和諧。而康康跨年夜將前往台南演出，許志豪則要帶家人出國。

點圖放大body

