娛樂 電視

巨星險殞落！康康噴血曝胡瓜私訊 點名白冰冰：還在等她電話

康康上週意外濺血，但今日仍帶領《綜藝一級棒》班底熱鬧現身。（記者陳奕全攝）康康上週意外濺血，但今日仍帶領《綜藝一級棒》班底熱鬧現身。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視除夕大型賀歲特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》今（24）日舉行盛大記者會，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領銜，率領14位實力派班底歌手熱力開唱。康康上週直播前竟在自家浴室慘摔，記者會上發揮幽默本色，拿傷勢自嘲：「演藝圈差點失去一位巨星！」

康康今出席記者會神采奕奕，絲毫看不出上週才經歷浴室驚魂。（記者陳奕全攝）康康今出席記者會神采奕奕，絲毫看不出上週才經歷浴室驚魂。（記者陳奕全攝）

談及受傷經過，康康不失幽默，「當下想說是不是老婆討客兄？結果是我自己good（滑倒）！」他直說新聞報得太誇張，爸爸都急得打電話來。康康表示，好在平時有運動習慣，反應夠快，跌倒瞬間先抓住了門把，靠手肘和屁股緩衝，「頭只是撞到旁邊的門流血，沒有直接著地。」一旁的許志豪也透露，康康受傷後一心想著趕去直播，現場工作人員都嚇壞了，最後是由陳怡婷幫忙止血，康康打趣表示：「因為申梅嫁為人妻了。」

許志豪（左）爆料康康受傷當下仍掛念直播。（記者陳奕全攝）許志豪（左）爆料康康受傷當下仍掛念直播。（記者陳奕全攝）

受傷消息傳開後，康康第一時間就收到荒山亮的關心，他隨即調侃許志豪：「荒山亮回我說：『許志豪應該等（接班）很久了』，你們私下是不是有聯絡？」嚇得許志豪趕緊求饒：「幹嘛這樣害我！」

陳孟賢（左）、康康。（記者陳奕全攝）陳孟賢（左）、康康。（記者陳奕全攝）

康康更拿演藝圈的競爭對手大開玩笑，直言摔倒當下心裡想著：「瓜哥跟冰冰姐應該很開心。」沒想到隨後就收到胡瓜的暖心簡訊慰問「康康沒事吧？我們都很關心你」。康康感性表示，雖然大家節目打對台，但為了端出好節目都在努力，這份溫情讓他非常感動，最後更調皮補了一句：「至於冰冰姐，我還在等她的電話！」

點圖放大header
點圖放大body

