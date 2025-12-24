不給兒子給媳婦！郭碧婷生女爽收「53億財產」 向太鬆口內幕

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐結婚，生下一子一女，豪門新聞備受矚目，近日家產分配再掀話題。向華強與妻子向太陳嵐近日談及家族資產與企業接班規劃，直言不考慮將公司交由兩名兒子接班，反而多次點名媳婦郭碧婷，相關言論曝光後引發外界熱議。

郭碧婷日前在台受訪，透露婆婆會給零用錢。（資料照）

向佐與郭碧婷結婚6年，向太過去就多次公開表態相當疼愛這位媳婦。近日向太在直播中再度提及，自己會固定給郭碧婷相當優渥的零用錢，但讓她最欣賞的是，郭碧婷從未動用這筆錢補貼娘家。向太透露郭碧婷對金錢界線相當清楚，不會把夫妻或婆家的資源拿去支援原生家庭，也不會對外提及零用錢的金額，「她的個性跟我年輕時很像，很有原則」。

即使擁有豪門背景，郭碧婷婚後仍選擇保持經濟獨立，持續接下綜藝節目與廣告工作，自行負擔父親的醫藥費。向太也曾透露郭碧婷生下女兒後，她大方贈送豪宅與兩塊土地，合計市值超過12億人民幣（約新台幣53億元），但郭碧婷平時僅將零用錢花在孩子身上，從不私下挪作他用，讓她相當放心。

「向太」陳嵐是向華強妻子，是有名的女強人。（翻攝自微博）

談到家族企業接班問題，向太則語出直率表示，自己與向華強花費大量心血建立的上市公司，並不適合交由兩個兒子經營，「坦白講，他們真的沒有做生意的才能，你把公司給他們，也不懂得打理」，擔心資產最終被敗光，因此寧可選擇賣掉公司，或全部給媳婦郭碧婷。

