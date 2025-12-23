自由電子報
娛樂 歐美

（影）英國喬治王子引發搶購效應 千元台幣毛衣上架秒殺

凱特王妃（左）的服裝品味受到外界肯定，喬治王子承襲媽媽的高衣Q。（法新社）凱特王妃（左）的服裝品味受到外界肯定，喬治王子承襲媽媽的高衣Q。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國威廉王子（Prince Wiliam）日前帶著12歲的喬治王子（Prince George）探訪無家可歸的人們，當天喬治穿上一件紅色毛衣，在網路上引發搶購熱潮，短短數秒鐘立刻售罄，讓人覺得百分之百複製了媽媽凱特王妃（Kate Middleton）「高衣Q」，時尚品味獲得肯定。

喬治王子身上穿的紅色毛衣曝光後，短短幾秒就搶購一空。（翻攝自IG）喬治王子身上穿的紅色毛衣曝光後，短短幾秒就搶購一空。（翻攝自IG）

威廉王子（左）帶著喬治王子到無家可歸者的安置慈善機構「The Passage」。（翻攝自IG）威廉王子（左）帶著喬治王子到無家可歸者的安置慈善機構「The Passage」。（翻攝自IG）

喬治當天穿的紅色毛衣是英國平價品牌紅色拉鍊毛衣，袖口與領口以藍白色細條紋點綴，看來既符合耶誕佳節氛圍，同時也充滿活力。這件毛衣在品牌折扣時售價為27.75英鎊（約新台幣1200元），喬治穿著亮相後，竟然短短幾秒鐘就被搶購一空，網友也把這笑稱為「喬治效應」。

已故的黛安娜王妃（右2）曾經帶著威廉王子（左）到同一個地方，接觸無家可歸者議題。（翻攝自IG）已故的黛安娜王妃（右2）曾經帶著威廉王子（左）到同一個地方，接觸無家可歸者議題。（翻攝自IG）

當日威廉王子帶著喬治前往無家可歸安置慈善機構「The Passage」，父子倆協助準備關懷物資還幫忙裝飾耶誕樹，這個地方對威廉王子來說充滿回憶，1993年他也曾媽媽黛安娜王妃在此處服務，首度接觸到無家可歸者議題，充滿著傳承意味。

點圖放大body

