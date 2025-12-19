趙震雄退出演藝圈《信號2》還播嗎？電視台首發聲曝沉重心情

韓國男星趙震雄近日醜聞、黑歷史連環爆，宣布退出演藝圈。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕熱門韓劇《Signal信號》續作《第二個信號》（信號2），主演之一的趙震雄近日醜聞、黑歷史連環爆宣布退出演藝圈，製作方於今（19）日首度對外回應。tvN表示，對於目前的狀況，製作團隊與觀眾一樣感到心情沉重與遺憾，並強調將盡最大努力，「為作品與觀眾尋求最妥善的處理方式。」

tvN向韓媒說明，《第二個信號》是一部「承載著觀眾長達10年期待的作品」，自企劃之初便以2026年夏季公開為目標，歷經多年籌備與製作。針對近日引發的風波，tvN坦言能充分理解觀眾的失望與不安，「我們同樣抱持著沉重而惋惜的心情，面對當前的局面」。

製作單位也進一步指出，從企劃、拍攝到後期製作，《第二個信號》凝聚了眾多工作人員、演員與相關人士的心血，因此後續的所有決定，將以「維護作品本身的價值」作為最優先考量。tvN強調，即使需要更多時間，也會全力以赴，為作品與觀眾找到最好的方向與方案。

《Signal 信號》由李帝勳（左起）、金憓秀、趙震雄主演。（翻攝自X）

《第二個信號》和首部相隔10年後推出，集結金憓秀、趙震雄、李帝勳等原班卡司回歸，並一度被視為tvN開台20週年的重點力作。原定於2026年上半年播出。不過隨著主演相關爭議爆發，該劇未來走向也隨之成為外界關注焦點。

目前tvN尚未進一步說明是否調整播出時程或演員安排，僅表示將在審慎評估後，再對外公布後續規劃，是否能如期與觀眾見面，仍有待官方進一步說明。

