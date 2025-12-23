好萊塢名導自曝「我在感情上是混帳」 《顫懼》自省戀愛很自私

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「恐怖名導」奧茲古柏金斯（Osgood Perkins）帶來新作《顫懼》（Keeper），這是奧茲古的「恐怖三部曲」壓軸之作，三部電影風格截然不同，卻同樣貫穿「奧茲古的人生問題」主軸，從母親的謊言、死亡經歷，再透過本片進而檢討自身情感關係中的自私，並揭露戀愛時的不安全感，他甚至更狠批自己在戀愛上「像個混帳」。

《顫懼》是奧茲古柏金斯繼《長腿》與《史蒂芬金之猴子》後的恐怖片第三部曲，以毛骨悚然的黑暗沉浸風格，深掘親密關係中的恐懼不安。看似與前作完全不同的風格，實際卻驚人地貫穿他「人生問題」的主軸，他甚至自爆：「這些全都是我的問題！」他在《長腿》中訴說「母親可能對你說謊」，在《史蒂芬金之猴子》藉由面對雙親死亡的經歷，去表達「我們都會死」這項概念。

導演奧茲古柏金斯透露他在拍攝《顫懼》時，常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮。（采昌提供）

這回，他透過《顫懼》檢討自身情感關係中的自私，並狠批自己：「其實我在很多情感中都像個混帳！即使有盡力但也還是糟糕透頂！」並分享：「不安全感是戀愛關係中常有的感受，例如：為什麼她這樣看我？她討厭我嗎？我們如果回到彼此不認識的時候，會不會比較好？這些潛移默化與令人困擾的小事，都活生生存在電影當中。」

《顫懼》由塔緹安娜瑪斯蘭尼（左）與羅希夫蘇德蘭領銜主演。（采昌提供）

《顫懼》是奧茲古柏金斯在好萊塢罷工期間，為了維持電影熱愛與創作動能，移師加拿大所完成的作品。由於沒有預算限制與時間壓力，因此他採用「邊探索、邊發展」的方式拍攝，他表示：「沒有人盯著你，審視你的一舉一動，所以可以非常自由、玩心十足，完全沒有創意上的審查，更沒有對期待的焦慮！」

過程中，他也時常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮，塔緹安娜分享：「奧茲古會根據現場發現的細節、演員產生的意外，以及各種偶發事件讓電影活起來。有一次我到現場，只是懶洋洋地坐在沙發上，但他馬上要我保持那個姿勢開始拍攝。」如拼湊藝術品般、無焦慮地享受創作，讓他笑稱是「靠運氣與信念」在完成電影。《顫懼》即將在12月31日（週三）在台上映。

