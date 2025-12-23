自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

好萊塢名導自曝「我在感情上是混帳」 《顫懼》自省戀愛很自私

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「恐怖名導」奧茲古柏金斯（Osgood Perkins）帶來新作《顫懼》（Keeper），這是奧茲古的「恐怖三部曲」壓軸之作，三部電影風格截然不同，卻同樣貫穿「奧茲古的人生問題」主軸，從母親的謊言、死亡經歷，再透過本片進而檢討自身情感關係中的自私，並揭露戀愛時的不安全感，他甚至更狠批自己在戀愛上「像個混帳」。

《顫懼》是奧茲古柏金斯繼《長腿》與《史蒂芬金之猴子》後的恐怖片第三部曲，以毛骨悚然的黑暗沉浸風格，深掘親密關係中的恐懼不安。看似與前作完全不同的風格，實際卻驚人地貫穿他「人生問題」的主軸，他甚至自爆：「這些全都是我的問題！」他在《長腿》中訴說「母親可能對你說謊」，在《史蒂芬金之猴子》藉由面對雙親死亡的經歷，去表達「我們都會死」這項概念。

導演奧茲古柏金斯透露他在拍攝《顫懼》時，常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮。（采昌提供）導演奧茲古柏金斯透露他在拍攝《顫懼》時，常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮。（采昌提供）

這回，他透過《顫懼》檢討自身情感關係中的自私，並狠批自己：「其實我在很多情感中都像個混帳！即使有盡力但也還是糟糕透頂！」並分享：「不安全感是戀愛關係中常有的感受，例如：為什麼她這樣看我？她討厭我嗎？我們如果回到彼此不認識的時候，會不會比較好？這些潛移默化與令人困擾的小事，都活生生存在電影當中。」

《顫懼》由塔緹安娜瑪斯蘭尼（左）與羅希夫蘇德蘭領銜主演。（采昌提供）《顫懼》由塔緹安娜瑪斯蘭尼（左）與羅希夫蘇德蘭領銜主演。（采昌提供）

《顫懼》是奧茲古柏金斯在好萊塢罷工期間，為了維持電影熱愛與創作動能，移師加拿大所完成的作品。由於沒有預算限制與時間壓力，因此他採用「邊探索、邊發展」的方式拍攝，他表示：「沒有人盯著你，審視你的一舉一動，所以可以非常自由、玩心十足，完全沒有創意上的審查，更沒有對期待的焦慮！」

過程中，他也時常與女主角塔緹安娜瑪斯蘭尼即興發揮，塔緹安娜分享：「奧茲古會根據現場發現的細節、演員產生的意外，以及各種偶發事件讓電影活起來。有一次我到現場，只是懶洋洋地坐在沙發上，但他馬上要我保持那個姿勢開始拍攝。」如拼湊藝術品般、無焦慮地享受創作，讓他笑稱是「靠運氣與信念」在完成電影。《顫懼》即將在12月31日（週三）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中